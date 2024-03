Ni con Bellingham ni con Haaland, finiquita a Casemiro y hace más rico a Mendes: 19 años y 117,3M

Varios jóvenes y prometedores talentos salidos del Benfica han sido protagonistas millonarios en varios mercados de fichajes veraniegos. Lo fue en su día, con el Atlético de Madrid como comprador, João Félix, y tiempo después el Chelsea, con Enzo Fernández, por lo que no sorprende que el club portugués consiga, o se acerque a tal cosa, una nueva venta récord, en este caso no como se pensaba en dirección al Barnabéu o el Etihad Stadium, sino con dirección de Old Trafford.

Una enorme cantidad por el futuro

Decían en Inglaterra en relación con el Manchester United que el club iba a empezar a invertir con más cabeza, apostando por el talento de larga duración y, si puede ser, por cantidades razonables, pero esto último -veremos si las otras premisas se cumplen- no va a ser posible con el fichaje que dice el Mail Online que tienen en mente los diablos rojos de cara al próximo verano, que es nada más y nada menos que invertir 100 millones de libras esterlinas, es decir, unos 117,3 millones de euros, en João Neves, mediocampista del equipo portugués de solo 19 años. Si bien es cierto que Madrid y City han observado al internacional portugués, no invertirán ni remotamente tanto en el jugador, de modo que poco menos que se bajan de esta pelea, aunque eso no dificulta un nuevo pelotazo de Jorge Mendes, agente de la perla.

Cambio de rumbo

Por tanto, Ratcliffe, nuevo copropietario del United, tiene claro que Neves es el futuro y que, según el mass media, vale ese traspaso. Y no solo eso, también asegura el medio de comunicación que el magnate de Ineos y su nuevo equipo, es decir, Omar Berrada, que hace las veces de nuevo director ejecutivo y quizá Dan Ashworth, quien dejaría el Newcastle para ser el nuevo director de fútbol del club, apostarían por fichar a la perla lusa pero que Erik ten Hag no sea su técnico.

Sin embargo, lejos de que esta más que probable salida del míster neerlandés del Teatro de los sueños pueda alegrar a Casemiro, Varane o el mismo Jadon Sancho, jugadores que han tenido sus más y sus menos con el cuerpo técnico, esta fuente de información asegura que este tipo de compras persiguen también un objetivo añadido, desprenderse de talento caro, como es el mediocampista brasileño, con un sueldo enorme. Aquí quien sale ganando es Jorge Mendes, que vuelve a poner a uno de sus talentos entre los fichajes más caros de la historia.