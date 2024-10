Ni con Julián Álvarez Guardiola había sido tan duro: el corazón del City fue criticado; lo humilló

Manchester City quiere reivindicar su fallida Champions League pasada tras ser eliminado por el Real Madrid. Para este curso, Pep Guardiola recuperó a un jugador que le hizo falta y ese es Ilkay Gündogan, volante alemán que dejó la disciplina del Fútbol Club Barcelona para regresar al club con el cual conectó. Sin embargo, el mediocampista fue duramente criticado por nadie más que el mismo Guardiola por su falta de ritmo en un partido puntual.

Justamente, el ex Borussia Dortmund no la pasó nada bien en el duelo contra Newcastle, y si eso no fuera poco, Pep se dio el tiempo para hablar con la prensa sobre el pésimo nivel que tuvo Gündogan y cómo su rendimiento afectó al City. Al final, el entrenador español aclaró que su mejora sucedió en la Champions League, aunque el precedente del mal partido que tuvo el de origen turco quedó intacto, pues para el técnico no hay imprescindibles esta temporada.

La crítica sobre el alemán

No cualquiera puede ser titular en Manchester City y menos ganarse rápidamente la confianza de Pep Guardiola. Con Gündogan no hubo problemas en sus primeras etapas bajo el mando del técnico, pero en el partido contra Newcastle, al DT no le gustó nada la performance del germano. “El partido en Newcastle no fue realmente bueno, tal vez uno de los peores que he visto de él en los últimos 8 o 9 años”, dijo.

Fue el diferente en Champions

Tras las fuertes críticas de Pep sobre el exblaugrana, destacó el nivel que mostró en una competición que sabe jugar bien: la Champions League. Guardiola confesó sobre el mediocampista que “jugó a un nivel que sabemos que puede hacerlo”, refiriéndose al cotejo contra Slovan Bratislava. “Luego jugó a un nivel fantástico en la Champions League”, apuntó el técnico.

La exigencia de Guardiola

Jugar en el Manchester City no solo demanda talento, sino adaptarse a su estilo de juego que es mundialmente famoso por la posesión constante y ataques con alta efectividad. Durante los años que ha estado el español, más de un futbolista ha abandonado la disciplina, pero los que continúan le siguen demostrando al director técnico que están a disposición.