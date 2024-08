Si lo de Nico Williams, Gundogan y Vitor Roque enfadó, esto lo supera: 26M y 2 ventas; un canterano

Nada, ni con esas, pese a las salidas de Vitor Roque -rumbo al Betis en calidad de cedido, ya que una venta digna era literalmente imposible (tiene contrato hasta 2031), e Ilkay Gundogan, al Manchester City (el jugador perdona sus dos años de contrato, pero se marcha sin dejar un euro)- las cuentas cuadran y eso, lejos de anuncios optimistas, empieza a calar en la afición, que ve un problema más grave de lo que se atisba y encima se topa ahora con esto, otras dos posibles ventas, lo que va a agravar la situación del mercado.

El inesperado y el que demostró y es de la casa

Ha llamado la atención la noticia de que Andreas Christensen y Eric García están en la rampa de salida del Barça, con el danés incluso acercándose al Manchester United o el Tottenham, dos de sus pretendientes, por una cantidad que el club tasa en 25 millones de euros. Y, como decimos, si no es el ex del Chelsea, el Barça está decidido a vender al canterano, que viene de hacer una temporada sensacional en el Girona y la Selección Española de Fútbol sub-23 en los pasados Juegos Olímpicos de París (lo que pone al zaguero en situación de aspirar a la próxima convocatoria del campeón de la Euro 2024, España), pero al que Hansi Flick no ve hueco.

El caso Ansu Fati, complicado

Podría pensarse que Ansu Fati debería ser una de las piezas prescindibles durante este verano, sin embargo, el jugador le ha comunicado al club que quiere intentarlo y lo que es más importante: no va a aceptar ninguna oferta. Con ello, para avanzar en el objetivo de la entidad azulgrana de equilibrar el tope salarial, el delantero no va a ayudar. Y Ferran Torres, tampoco; el jugador no irá al Newcastle salvo sorpresa de última hora, y eso obliga a pasar lista a otras opciones, como son las de los dos centrales.

¿Cómo está la cosa?

Recapitulando, el Barça no ha podido tentar a Nico Williams, que vio muchas incógnitas en el proyecto culé; ha tenido que dejar ir a Gundogan y ha cedido a Roque, pero ni con esas consigue alcanzar el punto armónico del fair play financiero, de modo que busca más salidas. Y estos intentos son desesperados no porque vaya a haber nuevas caras, sino porque no se puede ni inscribir a Dani Olmo. Así, Ansu Fati y Ferran no son posibilidades sencillas para hacer caja, de modo que Christensen y Eric son los señalados, pero, claro está, debe llegar la oferta millonaria, y es ahí donde el interés de red devils y spurs se enfría.