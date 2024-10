Ni el récord de Salah sorprende a Arne Slot: las leyendad del Liverpool, entre la espada y la pared

La Premier League está más pareja que nunca y tras la salida de Jurgen Klopp del Liverpool, las cosas no se descontrolaron, al contrario, la llegada de Arne Slot a Anfield ha traído consigo experiencia y un estilo prometedor. El técnico neerlandés entendió que los cambios debieron ser ligeros y mejorar al equipo desde la filosofía del club, cosa que con el paso de los partido se ha visto reflejado. Y si de referentes se trata, los jugadores Alexander-Arnold, van Dijk y Salah siguen demostrando fidelidad, pero el contrato manda.

Los futbolistas mencionados acaban contrato en 2025 y por parte de la dirigencia de Anfiled no ha habido movimiento alguno. La prensa no ha sido ajena al hecho y enseguida preguntó a Slot, algo que ya se viene retirando semanas tras semana. El técnico, fiel a su estilo, contestó con honestidad y llamó la atención su respuesta por el simple hecho de que, si bien valora el esfuerzo de los referentes, no tiene claro lo que será de su futuro. Las próximas semanas serán claves para saber qué ocurrirá.

Slot sobre los referentes

Arne Slot no tiene ni la más mínima responsabilidad en cuanto a la renovación de contrato de sus jugadores, pero su influencia si está confirmada. Si el técnico desea continuar con ciertas figuras como Alexander-Arnold, van Dijk y Salah, se lo pedirá a la dirigencia. Sin embargo, el DT fue claro en conferencia cuando le volvieron a preguntar lo mismo: “La misma respuesta aburrida, lo siento”.

El técnico lo dirá después

El 30 de junio de 2025 es la fecha clave, vencen los contratos de las figuras del Liverpool y, si no hay intención de extender el vínculo, lo más probable es que se vayan. Arne Slot, por su lado, tampoco ha querido parecer que no le importe, pues señaló en conferencia que “ahora que se acerca el parón internacional pregúntenme después”.

La misión del Liverpool

Mohamed Salah hace poco se convirtió en el máximo goleador africano en la historia de la Champions League, superando a Didier Drogba y Samuel Eto’o. Van Dijk ha sido sondeado para migrar a otra liga, mientras que Real Madrid mostró interés en Alexander-Arnold. Dependerá de Liverpool si toma en cuenta estos detalles, por lo tanto, las siguientes semanas serán decisivas.