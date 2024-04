Ni Erling Haaland lo mejora, era la clave para eliminar al Real Madrid, pero Pep Guardiola lo echó

La eliminación en Liga de Campeones a manos del Real Madrid ha dejado realmente tocado al Manchester City, que, de la mano de Pep Guardiola y Erling Haaland se veía como un equipo totalmente invencible. Hecho que los de Chamartín demostraron que no era cierto en una eliminatoria donde acabaron con los teóricos favoritos por culpa de una sangrante falta de gol que dejó tan señalado a Haaland como a Guardiola.

Y es que, mientras que el noruego brilló por su ausencia en ambos partidos de la eliminatoria entre City y Real Madrid, Pep Guardiola ha acabado destacando por la peor decisión que pudo tomar el pasado verano, cuando dejó escapar al que ahora mismo es el máximo goleador de la Premier League, Cole Palmer.

El crack que pudo tumbar al Real Madrid

Y es que, con un jugador que ha demostrado ser tan decisivo como el inglés, el destino del City podría haber sido realmente diferente. Pues, la falta de acierto y de olfato goleador por parte de los pupilos de Guardiola, les acabó costando lo eliminatoria.

Por su parte, en menos de un año, Cole Palmer ha pasado de ser esa promesa que no acababa de tener la confianza de su entrenador en el City, a ser la gran estrella del Chelsea y el máximo goleador de la liga inglesa con 20 dianas y 9 asistencias, para un total de 29 contribuciones de gol, que superan las 25 de Haaland.

Una decisión que enerva al City

Por su parte, Pep Guardiola no dudó en hacerse responsable de la decisión del joven inglés, que ante la falta de oportunidades, pidió su salida: “Es un jugador excepcional. No le di los minutos que merecía y ahora le está dando el Chelsea”. Y es que Palmer se ha convertido en un jugador con tintes de ser una estrella generacional en Stamford Bridge, donde tras pagar 47 millones por él, ya lo ven como el mejor jugador del equipo y uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de toda la Premier League, donde, solamente Ollie Watkins suma las mismas contribuciones de gol.