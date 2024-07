Ni Foden ni Haaland lo esperaban: euforia en el City con una firma más importante que la de Mbappé

Por lo general, cuando hablamos de firmas, renovaciones y fichajes, los nombres que ganan más relevancia son los de los grandes jugadores. En este sentido, en los últimos años, los más mencionados han sido Mbappé o Haaland. Sin embargo, Pep Guardiola se ha ganado el derecho de ser considerado uno de esos grandes nombres dentro del mercado, pese a ser entrenador. Una consideración que ahora, con su contrato finalizando en 2025, convierte a Pep en uno de los mayores focos de rumores.

Ante esta situación, el entrenador del Manchester City ha salido al paso de todas las habladurías respecto de su futuro más allá de la presente temporada. Y lo hizo mediante unas palabras que no harán más que desatar la euforia en el Etihad: “Cuando me vaya, diré que me voy. Por ahora, no he dicho que me vaya a ir. Veremos qué pasa. Pero no descartaré extender mi contrato. Me encantaría quedarme”. Así lo afirmó Guardiola en su primera rueda de prensa de la gira del City por EEUU.

🚨🔵 Pep Guardiola: “I am NOT ruling out absolutely that I sign a new contract at City”.



“I said I am closer to leaving than leaving City… but I did not say I am leaving City!”.



“I want to be sure it’s the right decision not just for me but for the players”, says via @SamLee. pic.twitter.com/IX9wv5oDtg