Ni Haaland, ni Messi, ni Mbappé, en 2025 queda libre el Nº1 y lo sitúan en el mejor equipo del mundo

Podrá ganar o no, podrán gustar más o menos sus formas, estilo y maneras de plantear la práctica del fútbol, pero lo que nadie podrá negarle a Pep Guardiola es ser uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor, ahí están sus números: ha ganado 12 de sus 15 ligas en disputa, entre ellas LaLiga, la Bundesliga y la Premier League, amén de tres Champions League, y por tanto es su salida en 2025 del Manchester City la que genera más debate en esa fecha por encima de cualquier crack del fútbol planetario.

Porque si el impacto que pueden generar estrellas como Erling Haaland, Leo Messi o Kylian Mbappé es enorme, lo es mucho más el de la figura de Guardiola, sinónimo de competitividad, buen juego y títulos. Ahora bien, ¿qué se sabe de su futuro más allá de 2025, cuando acabe contrato con el club del Etihad Stadium? No mucho, ya que ni él se ha decidido, pero sí hay ciertas certezas.

Por ejemplo, se sabe que no dirigirá más al City, de ahí que decida ponerse esa fecha límite en el club skyblue, pero también que no regresará al Bayern, cosa cerrada para él, ni siquiera al Barcelona, por más que Joan Laporta quiere y vaya a tentarlo hasta el final ¿Entonces? Gente cercana al entrenador cree que sus pasos van encaminados a un cambio de registro, un giro más en su carrera, que pasa por dirigir a una selección nacional y optar a ganar una Copa del Mundo, algo que como jugador no pudo conseguir.

Ya ha anunciado que le hace especial ilusión ese reto, pero, ¿dónde? También hay pistas. Se cree que podría dirigir a Argentina, actual campeona del mundo, quién sabe si todavía con Messi en sus filas. Pero, sobre ello, de la mejor en estos momentos también pasamos a la mejor de siempre, una selección de Brasil que lo intentará todo por Pep. Y eso sí lo sabemos. Y aún hay más, la vinculación del catalán con Inglaterra es muy fuerte y qué mayor reto que lograr para los three lions un título mundial con un plantel que si no es el mejor del mundo se le parece bastante.