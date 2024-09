Ni Mbappé ni Vinicius: el DT de la Premier desata la polémica y opina: Lionel Messi versus Cristiano

El entrenador del Arsenal de la Premier League, Mikel Arteta, sentó postura en el debate sobre quién es el mejor jugador de fútbol del siglo XXI y argumentó que, a su parecer, el argentino Lionel Messi es el rey del deporte. ¿Cristiano Ronaldo? “Lejos, la diferencia es enorme”, afirma el español.

Es que para la mayoría de los fanáticos del fútbol la discusión terminó luego de que La Pulga se consagrara campeón del mundo en Qatar 2022. Sin embargo, para Arteta y su entorno nunca hubo tal debate.

“Siempre ha sido Messi, no puedo negarlo. Para mí, y para mis tres hijos, es exactamente lo mismo. Hemos tenido mucha suerte de tener la oportunidad, durante muchos años, de experimentar al mejor jugador de todos los tiempos. En comparación con lo que he visto de Messi y los demás, la diferencia es enorme”, dijo el DT de los Gunners en diálogo con la cadena Sky.

Esta no es la primera vez que Arteta manifiesta su amor por el talento de Messi. Incluso lo hizo cuando la prensa criticó a la UEFA y a la revista France Football por haberle otorgado su octavo Balón de Oro. “Cuando hablas de Messi, nunca puedes equivocarte…Lo que ha hecho, ganando la Copa del Mundo a su edad, es el pináculo de su carrera. Es simplemente increíble, la consistencia y regularidad que ha demostrado, el nivel al que ha puesto su fútbol”, sentenció.

Arsenal derrotó por 5-1 al Bolton Wanderers por el debut de la Copa de la Liga de Inglaterra y el entrenador no pudo ocultar su felicidad por la gran actuación de su equipo que, por tratarse de una competencia de menor jerarquía, estuvo repleto de jóvenes como Ethan Nwaneri.

El juvenil de 17 años está dando sus primeros pasos como futbolista profesional y este miércoles tuvo la oportunidad de marcar dos goles para en el triunfo de Arsenal.

