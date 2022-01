Ni Paul Pogba, ni Edinson Cavani: el United señala su 1ª venta de 2022

El Manchester United está tratando de confeccionar de la mejor forma su plantilla para intentar lograr los objetivos marcados en el segundo tramo de la temporada y, antes de que el club anuncie alguna llegada, Ralf Rangick ha señalado la primera de sus víctimas invernales en Old Trafford: Donny Van de Beek.

El futbolista neerlandés apenas ha jugado esta temporada, una dinámica que ya vivió la curso pasado con Ole Gunnar Solskjaer al frente del equipo, y de ahí que los Red Devils quieran alimentar la tesorería del club con su salida. Es cierto que el club hizo un gran esfuerzo por pescar al centrocampista de 24 años en 2020 tras una campaña sensacional en las filas del Ajax, pero la realidad indica que Van de Beek no ha cumplido con las expectativas depositadas en él.

A decir verdad, nadie contaba con que el neerlandés fuera la primera venta del Manchester United en 2022 dado que Paul Pogba y Edinson Cavani, dos futbolistas que finalizan contrato en junio, han estado dejando entrever su salida de Old Trafford antes de alcanzar esa fecha, pero no parece que tal cosa vaya a ocurrir. No obstante, Rangnick sí que ha dado luz verde para que la directiva de los Red Devils intente rescatar una cifra que ronde los 30 millones y que, posteriormente, facilite la llegada de algún refuerzo en este mismo mes de enero.

Van de Beek solamente ha cosechado 2 goles y una asistencia desde que fichó por el Manchester United en 2020 y ese registro avala el interés del conjunto inglés en desprenderse de él cuanto antes dado que hay varios clubs interesados en sus servicios, como el Tottenham Hotspur, el Aston Villa o, más allá de las fronteras británicas, la Juventus o el propio Ajax. Ahora, solamente queda saber cuál de estos equipos está dispuesto a aceptar las exigencias económicas del United para cerrar el traspaso.