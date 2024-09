Ni Pep Guardiola fue tan duro; Enzo Maresca olvida a un delantero: llena de rosas a Jadon Sancho

El mercado de pases estuvo a la altura de las circunstancias tras las intensas negociaciones a última hora, con más de una sorpresa, sobre todo en la Premier League. El nombre Jadon Sancho se convirtió en uno de los más sonados del verano tras no conocer con exactitud su próximo paradero, aunque el Chelsea pareció para rescatarlo. Así como el inglés ya no contaba para Erik ten Hag, lo mismo sucedió como Raheem Sterling, que no entró en los planes de Enzo Maresca.

El entrenador italiano asumió la dirección técnica del cuadro 'blue' y enseguida dio a conocer su personalidad. Con la prensa no fue nada blando, pues sus comentarios directos y sin rodeos fue que más llamó la atención. Tratándose de Raheem Sterling, el excoach del Leicester City lo descartó sin darle oportunidad alguna de que pruebe suerte. Y tras un inicio tambaleante en la Premier League, Maresca llenó de elogios a Sancho, dejando más en claro su posición sobre el modelo de futbolista que quería.

Lo que sí tiene Sancho

Maresca no está para inflar a la prensa con declaraciones que no considera honestas, y así lo confirmó cuando le tocó hablar del reciente fichaje: Jadon Sancho. El exasistente técnico de Pep Guardiola reveló que “estoy muy contento de tener a Sancho en el Chelsea”. Además, resaltó sus atributos a nivel ofensivo: “Está aquí porque nos gusta ese tipo de jugador que puede ayudar en el 1vs1”.

El valor agregado

El DT no se arrepiente de que Sterling ya no siga en el club y que haya escogido un nuevo camino en su carrera. Cuando fue consultado sobre el extremo, el italiano añadió que no es el jugador que el equipo necesita en este momento. A diferencia de Sancho, Maresca afirmó que “es clave, especialmente contra un bloque bajo, lo necesitamos”.

Arteta rescató a Sterling

Cuando las papas más quemaban, apareció Arsenal para salvar a Raheem Sterling de la negativa de Maresca. Mientras el mánager de Chelsea daba a entender su posición sobre los complementos que no necesita de Sterling, Mikel Arteta dijo todo lo contrario. Ahora, con la Premier League a pocos días de retomarse, el ex Liverpool ya espera su debut.