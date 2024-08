Chelsea está acabando con la carrera de Sterling; Crystal Palace rechazó al delantero: Pep se sumó

El caso Raheem Sterling no ha cambiado mucho desde que Enzo Maresca le dijo que no lo incluiría en el proyecto para la presente temporada. El ex Liverpool es uno de los 20 futbolistas que entrena a un lado, como indicó el italiano, sin ni siquiera ver de reojo. A pesar de que los trabajadores de prensa de Sterling emitieron un comunicado indicando que hay un contrato vigente, poco le importó al coach 'blue'.

El mercado de pases está próximo a cerrarse y la situación se complica cada vez más. Además de la negativa del Chelsea, otros equipos de la Premier League no estudian ni la posibilidad de contar con delantero en sus filas. El entrenador del Crystal Place fue preguntando por si el ex Manchester City tenía posibilidad de llegar al equipo. Hasta el mismo Pep Guardiola fue consultado, pero la respuesta de ambos estrategas desilusiona al futbolista.

No cuenta para Maresca

Todo parece indicar que Sterling ya aceptó que no tiene lugar en Stamford Bridge, que su historia acabó y si bien puede permanecer en la Premier League, tendrá que hacer un gran esfuerzo para ganarse un contrato. Como había dicho Maresca sobre el británico: “Solo intento ser honesto… Le dije a Raheem que le costará conseguir minutos con nosotros”.

Al Palace no va

A partir de quedar sin equipo, la prensa inglesa no tardó en preguntar a los clubes que pueden estar interesados en adquirir los derechos de Raheem. Sin embargo, la respuesta no fue la más esperanzadora. Oliver Glasner, técnico de Crystal Palace, fue contundente con su afirmación sobre el tema. “Raheem Sterling es un jugador fantástico, pero eso no significa que será jugador del Crystal Palace”, exclamó.

Guardiola le da la espalda

Con Pep Guardiola, Sterling tuvo una influencia positiva, cosechó una buena relación el español y su aporte estuvo a la altura de lo que pedía el Manchester City. Pero los tiempos son otros y los ‘citizen’ tienen un cuadro armado, ni para ver algún otro suplente. Vía ‘City Extra’, Pep afirmó su postura sobre una posible vuelta de Sterling: “Simplemente le deseo todo lo mejor, pero, por supuesto, es un jugador del Chelsea”.