“No” al Barça que hace añicos a Xavi: el crack del City elige repetir lo de Di María y Sergio Ramos

Joshua Kimmich y Bernardo Silva fueron los dos centrocampistas que acapararon toda la atención del FC Barcelona durante la última ventana de transferencias estival, dos peticiones realizadas por Xavi Hernández a Joan Laporta, presidente del club. No obstante, los problemas financieros siguen teniendo presencia en las arcas culés y de ahí que el mandamás, lejos de poder asumir alguno de estos dos costosos fichajes, se ciñó a jugadores de menor entidad o cuya incorporación sí que fue más asequible en este ámbito, como Ïlkay Gündogan y Oriol Romeu.

A pesar de ello, Bernardo Silva no ha desaparecido de la agenda personal de Xavi ya que el crack del Manchester City abrió hace no mucho tiempo atrás la posibilidad de cambiar de equipo a pesar de ser titular indiscutible para Pep Guardiola, pero no parece que su próximo destino esté en Barcelona.

Si el último verano fueron Ángel Di María y Sergio Ramos los que, a una edad muy avanzada, decidieron apostar por regresos triunfales a los equipos en los que se formaron y vivieron sus primeros años como profesionales, Benfica y Sevilla, respectivamente, Bernardo está plenamente convencido de repetir algo así y, precisamente, con el mismo rumbo a El Fideo: “Quiero volver al Benfica. Si el club me quiere en ese momento, obviamente pasarán cosas. Sería incapaz de jugar en el FC Porto o en el Sporting. No va a suceder”, aclaró la estrella de 29 años.

Antes de poner rumbo al Manchester City, el luso fue una de las estrellas del AS Mónaco, club al que llegó en 2014 cedido, precisamente, por el Benfica, aunque no tardó mucho el conjunto francés en hacerse con el crack en propiedad dado el sobresaliente nivel mostrado en el Estadio Luis II.

Eso sí, Bernardo es un futbolista mucho más joven que los mencionados Ramos y Di María y, aunque ya tiene decidida su próxima vía de futuro, este movimiento no se prevé para 2024, ni mucho menos, ya que, además de ser un jugador de vital importancia en el Manchester City, el mediapunta tiene contrato en vigor con el club inglés hasta 2026.