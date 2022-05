Alex Ferguson salta a escena por Cristiano Ronaldo, jaque a Ten Hag

Alex Ferguson y Cristiano Ronaldo conservan una buena relación de su etapa juntos en el Manchester United. Tal es así, que son vecinos en Cheshire y fue uno de los grandes artífices de la vuelta del astro portugués a Old Trafford el pasado verano. Una conversación telefónica entre ambos hizo convenció a CR7 de cambiar el Manchester City por los Diablos Rojos y ahora otra llamada puede ser la causante de la permanencia o no del ex del Real Madrid en la Premier League.

Según ha publicado el diario inglés Mirror, Alex Ferguson y Cristiano Ronaldo han mantenido las últimas semanas más de una conversación telefónica donde el tema a tratar ha sido la continuidad del astro portugués el año que viene en Old Trafford. No es ningún secreto que CR7 tiene muchas. No entrar en la Champions League ha supuesto un duro golpe para el luso y el cambio de entrenador tampoco ha significado buenas noticias.

Nada más hacerse oficial el cargo de nuevo entrenador del técnico neerlandés, salían a la luz informaciones sobre el papel de Cristiano Ronaldo en el nuevo proyecto deportivo de Ten Hag. El Daily Mail publicaba que el entrenador del Ajax no contaba con el luso para el próximo curso porque no compartía su idea de juego, y ha sido el propio Daily Mail quien ayer mismo aseguraba que, el que un día fue pupilo de Pep Guardiola en el Bayern de Múnich, había cambiado de opinión y ahora sí quería que CR7 acabase su contrato con los Diablos Rojos.

Puede que a Ten Hag le haya convencido los 24 goles que este año ha marcado Cristiano Ronaldo con los Diablos Rojos en una temporada para olvidar, a saber cuántos tantos más se habría anotado el luso de haber llevado el Manchester United una buena dinámica.

Pero por si a Ten Hag le quedaba alguna duda, Alex Ferguson parece estar trabajando en las sombras para que Cristiano Ronaldo se quede en el Manchester United por lo menos un año más, lo que ha dejado en jaque las primeras intenciones del neerlandés. Además, el nuevo técnico quiere traerse del Ajax a dos de sus hombres de confianza, Haller y Antony.