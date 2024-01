Notición de Guardiola que amenaza a Salah: Rodri, extasiado con el regreso más esperado que Haaland

Cuando hace unas semanas todo parecía estar cuesta abajo para el Manchester City, la cuesta de enero ha resultado convertirse en la época de remontar para el conjunto de Pep Guardiola. Y es que, después de una horrible racha en el mes de diciembre donde la Premier League se le complicaba de más al conjunto mancuniano, la normalidad ha vuelto para un City que, con el regreso de Kevin De Bruyne respira mucho más tranquilo y ya recuerda el sabor de la victoria, ese al que tanto se han acostumbrado en los últimos años en el Etihad.

Con el regreso de Kevin De Bruyne al equipo, el juego del Manchester City ha vuelto a ser el que era. Y es que, pese a disputar solamente unos 20 minutos, fue más que suficiente para que el belga dejara una marca imborrable al partido, pues los suyos pasaron de ir perdiendo por 2 a 1 a remontar gracias a una nueva actuación mágica por parte de un Kevin De Bruyne que fue capaz de anotar un gol y asistir a Bobb para culminar una remontada in extremis que dio unos tres puntos de oro a los suyos.

Con la estrella belga de nuevo sobre el césped, Rodri y todos sus compañeros son mucho más felices. Pues con KDB todo es infinitamente más fácil. Su primer gol llegó tras recibir el pase de Rodri al que le siguió una conducción magistral que finalizó mediante un disparo raso, potente y pegado a la cepa del palo al más puro estilo De Bruyne.

KEVIN DE BRUYNE IS WELL AND TRULY BACK!!!

pic.twitter.com/voZCakM6Yz