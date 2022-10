Nuevo golpe al United: Casemiro, CR7 y el tachado por Luis Enrique

Es verdad que el Manchester United ganó este fin de semana al Everton en la Premier (1-2) y lo hizo con un gol de Cristiano Ronaldo, lo que equivale a sanar de golpe ciertas heridas supurantes pero esa victoria solo es un soplo de aire fresco en mitad del incendio. El United debe cambiar y mucho para sacar la cabeza, al menos para sacarla al nivel que se le presupone por inversión, historia y talento en su plantilla. Y Ten Hag tiene trabajo, y no solo con el portugués, también con Casemiro, Van de Beek y ahora con el veterano y capitán que fue tachado por Luis Enrique.

Evidentemente nos referimos a David de Gea, portero titular de los diablos rojos durante las doce últimas campañas, que no ha sido precisamente las más brillantes de la entidad inglesa. El portero, que ha sido relacionado con el Atlético de Madrid en una operación a dos bandas que dejaría a Jan Oblak en Old Trafford, se ha referido a su posible salida del club al término de la presente temporada, donde acaba contrato, negando tal asunto. A decir verdad, desde su casi fichaje por el Real Madrid, nunca más se ha pronunciado sobre su salida del Teatro de los sueños.

Al respecto de su renovación, que el United puede acometer cuando lo desee por una temporada más, el guardameta español ha dicho en BT Sport: “Por supuesto, me gustaría estar aquí por más años, así que veremos qué sucede en el futuro”. De modo que no piensa en estos momentos abandonar el club. No es para menos, recordemos que De Gea es el cancerbero mejor pagado del mundo, con un salario de algo más de 20 millones al año entre bonus e incentivos.

Muy discutido en España, al canterano del Atlético le ha venido muy separarse de la opinión pública de su país durante estos años, aunque, eso sí, su relación con Luis Enrique, entrenador de La Roja, en algún momento se tensó tanto que se rompió. Al parecer, el guardameta no aceptó ser segunda espada, en este caso de Unai Simón, y Lucho no aceptó tales egos en su hoja de ruta con la selección, ¿consecuencia? No ha vuelto a una convocatoria y no estará en Qatar.

Por todo ello De Gea quiere seguir ligado a Inglaterra y al United, y si el club inglés quiere buscarle una salida, el español ya presiona para que eso no suceda. Una más en casa de Ten Hag, Casemiro, CR7 y compañía.