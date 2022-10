Objetivo Champions: Arteta quiere a la sensación de la última Eurocopa

Si hay un nombre de un club en la boca de todos en lo que respecta a la actualidad de la Premier League, ese es el del Arsenal de Mikel Arteta. El entrenador español ha conseguido un arranque de competición ilusionante para los aficionados del equipo londinense, que han visto como su equipo no ha dado la cara de la manera en la que se esperaba durante las últimas temporadas.

Sin embargo, esta temporada 2022/23 parece ser positiva para los intereses del Arsenal que podrían regresar a la UEFA Champions League siete temporadas después. Para conseguirlo, los ingleses ya preparan la billetera para intentar fichar a Manuel Locatelli procedente de la Juventus de Turín, según informa Calciomercato.

El centrocampista italiano, campeón de la Eurocopa 2020 y figura clave en su selección, llegó al conjunto turinés proveniente del Sassuolo en 2021 y lo hizo en calidad de cedido con opción de compra obligatoria. A pesar de que su rendimiento no ha sido malo, tampoco ha despuntado de la manera que se esperaba, de manera que la Juventus, siempre según la información del medio citado, estaría abierta a una venta de cara al mercado de fichajes de invierno.

El principal pretendiente, como comentamos, es el Arsenal de Arteta, que estaría buscando refuerzos para la medular. Además, cabe recordar que los gunners ya intentaron el fichaje de Locatelli durante el verano de 2021. Desde entonces, el conjunto inglés no le ha perdido la pista y ha seguido con sumo cuidado cada paso que el centrocampista italiano ha ido dando.

Por lo que respecta al futbolista, el citado medio no informa sobre su postura, aunque no sería de extrañar que pudiera acceder a salir de la Juventus, ya que bajo los mandos de Massimiliano Allegri, no ha terminado de convertirse en un futbolista imprescindible.

Sea como sea, si el traspaso de Locatelli se produjera, sería una gran noticia para el Arsenal de Arteta, ya que sumaría a sus a un futbolista de los que gustan en la Premier League. Un perfil de centrocampista capaz de cumplir en defensa y con despliegue físico para llegar en ataque en segunda línea que, desde luego, ayudaría al conjunto gunner con su objetivo de regresar a la Champions League siete temporadas después.