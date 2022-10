Oferta de Champions por CR7: Ten Hag aliviado, saldrá tras el Mundial

Cristiano Ronaldo podría estar viviendo sus últimos días como Diablo Rojo. La relación entre Ten Hag y el portugués no se sostiene y tras lo ocurrido el día del partido ante el Tottenham, el Manchester United ha decidido declarar transferible al delantero luso, pese a que se negó en rotundo a dejarle en verano. Desde entonces, el Chelsea ha sido uno de los equipos que más interés ha mostrado por el ex de la Juventus, pero el Sporting de Portugal parece haber adelantado a los londinenses en la carrera por hacerse con CR7.

Según informa el Sunday Mirror, el Sporting de Portugal estaría preparando una oferta por Cristiano Ronaldo para traerle de vuelta a casa en el mes de enero. Tal y como publica el medio inglés, la intención del club siempre fue intentar que regresase a la liga portuguesa, pero su alta ficha era un problema, el propio entrenador del club lisboeta así lo hizo público ante los medios de comunicación lusos, pero el conjunto dirigido por Ten Hag está poniendo todas las facilidades para poder desprenderse del jugador en invierno.

“Seré claro, el club no tiene el dinero para pagar lo que pide Cristiano Ronaldo en salarios, no juega lo suficiente en el Manchester United no es nuestro problema, es problema de Ten Hag”, decía Rubén Amorim ante los medios de comunicación portugueses. Un discurso pesimista para el que parece haber una solución y es que, tal y como publica el Sunday Mirror, el Manchester United estaría dispuesto a pagar la mitad de la ficha del jugador, que cobra cerca de las 500.000 libras semanales, para facilitar su salida.

Unas condiciones que el Sporting de Lisboa sí estarían dispuestas a asumir y por lo que están preparando una oferta para traer de vuelta a casa a Cristiano Ronaldo, un alivio para Ten Hag que si quitaría una difícil situación de encima. El equipo lisboeta fue quien le lanzó a la fama en el año 2002 y desde entonces el portugués ha hecho historia. Ahora desde el club trabajan en su posible regreso, lo que implicaría que CR7 pudiese volver a jugar la Champions League, uno de los principales motivos de malestar del luso esta temporada, ya que el conjunto de Rubén a Amorim podría clasificarse para los octavos de final si vence el próximo martes al Eintracht de Frankfurt.