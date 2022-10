CR7 saldrá: Ten Hag y el United quieren atar a la joya argentina

Alejandro Garnacho, 18 años, no estará el próximo 20 de noviembre en Qatar con Argentina, aún es muy joven y primero debe ganarse un puesto en el equipo de Ten Hag. El técnico neerlandés poco a poco le está incluyendo en los planes del equipo, pero aún tiene que asentarse. El delantero argentino salió de inicio junto a Cristiano Ronaldo y Antony en el último partido de Los Diablos Rojos el pasado jueves en la Europa League ante el Sheriff moldavo y durante los 78 minutos que el canterano estuvo en el césped no paró de intentarlo. No pudo rubricar la noche con un gol, pero su actuación se ganó los elogios de su entrenador en la rueda de prensa tras el partido.

“Tuvo una buena actuación. Garnacho hizo lo que esperaba de él. Tuvo actitud, determinación, corrió a la espalda de la defensa y encaró a los rivales. Es capaz de hacerlo. Posee calidad, incluso contra equipos que se encierran tanto”, señalaba Ten Hag ante los medios de comunicación. Tanta calidad tiene el canterano argentino que desde el club ya han comenzado los trámites para una extensión y mejora de contrato, así lo asegura el periodista italiano Fabrizio Romano.

Alejandro Garnacho tiene contrato hasta junio de 2023, el Manchester United confían en el potencial del argentino, aunque madrileño de nacimiento, y quieren sentarse a hablar con el delantero para extender su contrato más allá del próximo verano. Mientras Los Diablos Rojos quieren que el canterano se quede, no parece que sea así con Cristiano Ronaldo.

El astro portugués también saltó al campo de inicio el pasado jueves en la Europa League tras el partido de sanción que el club le impuso por marcharse antes de tiempo al vestuario durante el partido del Tottenham. Cristiano Ronaldo regresó y volvió a marcar, tercer gol en lo que va de temporada para el luso y celebración llena de rabia. El club quiere venderle en enero y el Chelsea está muy interesado en el ‘7’ de Los Diablos Rojos.

Cristiano Ronaldo aún tiene por delante 5 partidos para convencer del todo a los dirigentes del Chelsea y el Mundial de Qatar entero. Su futuro es toda una incógnita, veremos qué sucede, pero solo dejará Old Trafford si algún club puede pagar la alta ficha del jugador, algo que Nápoles y Sporting de Lisboa no pueden hacer. Solamente el conjunto londinense puede realizar esta inversión. Si él sale, Alejandro Garnacho seguro que saldría beneficiado en cuanto a minutos se refiere, algo que podría inclinar la balanza a favor de una extensión de contrato.