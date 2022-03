¡Ofertón del City! imposible para el Barça, muy difícil para el Madrid

Cada vez queda menos para que llegue el final de temporada de la 2021/2022 y por ello son más intensos los intentos de los equipos en intentar cerrar y certificar la compra de uno de los delanteros más cotizados del mercado, Erling Haaland. Si la semana pasada se conocía la noticia de que el FC. Barcelona de la mano del propio Xavi Hernández viaja a Alemania para hablar con el noruego cara a cara sobre el traspaso al conjunto culé, tal y como publicada L’Esportiú, hoy se ha conocido el contraataque de otro de los equipos mejor situados para hacerse con el atacante del Borussia Dortmund.

Tal y como ha informado Daily Mail el Manchester City estaría dispuesto a ofrecer a Erling Haaland un sueldo de 600.000 euros semanales, lo que le convertiría en el futbolista mejor pagado de toda la Premier League por delante de Cristiano Ronaldo y Kevin de Bruyne. Una oferta muy difícil de igualar por sus principales competidores el Real Madrid y el FC. Barcelona.

El conjunto culé tiene un límite presupuestario de -144 millones de euros, lo que no le impide acometer fichajes e incluso grandes operaciones económicas, pero tiene un hándicap que no tiene el Real Madrid y es que no puede fichar futbolistas sin vender antes y por supuesto no puede rebasar el límite fijado por La Liga Santander si no quiere incumplir las reglas del fair play financiero y ser sancionado, por ello este invierno ha tenido tantos problemas para inscribir a Dani Alves, Ferrán Torres o Aubameyang, para ello han tenido que dejar el club o rebajar su salario otros miembros de la plantilla.

Por su parte el Real Madrid dispone de un limite de salarial de más de 700 millones de euros, no albergaría problemas en este aspecto para acometer la operación, pero se encuentra con el inconveniente de que ya va a tener que afrontar un gasto muy alto por el fichaje de Kylian Mbappé y los 250.000 euros que pretende pagar al futbolista del PSG. Otra operación de tal magnitud sería posible, pero dejaría las arcas del club muy despobladas y el conjunto blanco necesita acometer otras operaciones en otras zonas del equipo como los laterales de la defensa o un suplente para Casemiro, por ello se complica tanto la operación. El futuro del noruego está en sus propias manos.