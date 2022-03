Paul Pogba y Mino Raiola preparan su nuevo aterrizaje: bomba al caer

Paul Pogba y Mino Raiola parece que tienen un plan y este pasa no solo por dejar plantado al Manchester United, club del que se quiere desvincular el jugador, sino también a la Premier League. El futbolista francés ha visto restringidas sus opciones y así como Madrid y Barça parecen ahora mismo lejos de aspirar contratarlo, y la Juve tampoco suma demasiadas papeletas, hay al menos tres destinos posibles, de los cuales uno es probable.

Sobre los dos que le han surgido a Pogboom y pueden ser sorprendentes por los nombres, pero no por las ambiciones que manejan, ambos llevarían al internacional francés a cambiar levemente su actual residencia. Ya que como informa The Sun, el Aston Villa y el Newcastle United estarían tratando de convencer al mismo Raiola para que acepten una oferta de traspaso al final de temporada, cuando sea agente libre.

La otra, la más probable, es la que tiene que ver con el Paris Saint-Germain, que es ahora mismo la oferta que más satisface al mediocampista. Esta misma semana, dentro el entorno de la selección francesa de fútbol, donde más a gusto suele estar el mediocampista, este aseguró a Le Figaro que: “las últimas cinco temporadas no me han satisfecho, realmente no me han satisfecho en absoluto”. Como ven, parte de su caída de rendimiento e intrascendencia se la achaca al propio United, que dicho sea de paso tampoco ha hecho nada especialmente llamativo en el último lustro.

“Este año está muerto, no ganaremos nada. Ya sea en el Manchester United o en otro club, quiero ganar trofeos”, culminó en su entrevista con el medio francés el centrocampista, lo que deja a las claras que el United ni siquiera es ya una opción y salvo que Real Madrid o Barça vuelvan a activar la tecla del francés (lo que cambiaría su decisión, ya que prefiere LaLiga), el PSG parece el destino más razonable; el camino más corto para lo que busca.