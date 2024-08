Pegó el portazo en la cara de Simeone, abandonó el Atlético y lo repite en Newcastle

Kieran Trippier decidió ponerle fin a su etapa en Newcastle y buscar nuevos horizontes. A pesar de que el técnico Eddie Howe le solicitó al futbolista que se quede, subrayando su rol crucial para la temporada y contando con él, la decisión del veterano lateral derecho parece ser definitiva, según Daily Mail.



El internacional inglés ha perdido su puesto en el once titular a favor de Livramento, quien se hizo cargo del lateral derecho durante la primera jornada de Premier, mientras que Trippier, aunque estuvo calentando, observó el partido desde la banda. El lunes, Trippier jugó 45 minutos con el Newcastle Sub-21 en el duelo contra el Sunderland para agarrar ritmo.

Trippier fue el primer fichaje de la nueva directiva de Tyneside en enero de 2022 y ha sido una pieza clave en el ascenso del club, ejerciendo de capitán tanto dentro como fuera del campo desde su llegada. Abandonó el Atlético de Madrid, donde disfrutaba de la Champions y era indiscutible, para regresar a su país.



Su valor de mercado actual ronda los 10 millones, cifra que el Everton, el primer equipo en mostrar interés, estaría dispuesto a ofrecer. Sin embargo, el jugador aún no tiene claro si quiere quedarse en Inglaterra o probar suerte en una aventura más exótica.

🚨Everton have held initial conversations with Newcastle to express interest in signing Kieran Trippier on loan. [@David_Ornstein] pic.twitter.com/l4Q0SGFopo