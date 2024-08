Newcastle United apuesta por brasileño: lo hace capitán del equipo; la Premier tiene un nuevo líder

La Premier League es una de las ligas más competitivas en el mundo cuando de fútbol se trata, no es por algo el centro en donde equipos como el Manchester City o Arsenal luchan de poder para destacar. También hay clubes con identidad y cultura futbolística, como el Newcastle United, mítico equipo que da la hora cuando puede. En este caso, ya lo hizo otorgándole una responsabilidad a un jugador que ha hecho mérito suficiente para ganarse la confianza del club y de la hinchada.

En esa línea, el mediocampista brasileño Bruno Guimaraes ha sido considerado como la primera alternativa para que sea el nuevo capitán del equipo. Eddie Howe depositó su confianza en el sudamericano que en dos temporadas aportó lo suficiente, gracias a su influencia y aptitud para liderar. Tras su renovación y palabras de agradecimiento y reconocimiento para la institución, el ex Olympique de Lyon había reconocido previamente que quería hacer historia, cosa que ya está consiguiendo.

El encaje del ex Athletico Paranaense en las filas de las ‘Urracas’ ha sido el esperado, asumiendo un rol preponderante tanto en Premier League como en Champions League. Gracias a los aspectos que convierten al brasileño en una pieza fundamental, según la información que sostiene el periodista Craig Hope de Daily Mail, Newcastle escogió a Guimaraes para que lleve la cinta de capitán.

