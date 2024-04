Pep Guardiola, Arteta, Unai Emery y por Ten Hag, la Premier da el bombazo con el futuro de Zidane

Hace ya muchos años que la Premier League se ha convertido en el destino soñado por la mayoría de profesionales del mundo del fútbol. Tanto jugadores como entrenadores hasta directivos sueñan con formar parte, en algún momento de sus carreras, de la liga más competitiva del mundo. Hecho que ha llevado a los ingleses a contar con los banquillos más brillantes del planeta fútbol gracias a la presencia de genios como Guardiola, Arteta o Unai Emery.

En este sentido, el Manchester United esperaba formar parte de esta larga nómina de grandes entrenadores con la incorporación de un Erik Ten Hag al que veían como uno de los mejores del mundo. Sin embargo, tras un año vergonzoso, los diablos rojos estarían buscando nuevo entrenador, siendo, según L’Équipe, Zinedine Zidane, su favorito para ocupar el puesto.

El Bayern pierde fuerza y el United aprieta

Con la decisión del francés de retomar su carrera en los banquillos, no han sido pocos los equipos interesados en los servicios de Zizou. Siendo el Bayern de Múnich uno de los principales candidatos a acoger al francés, que, pese a no ver con malos ojos su aterrizaje en Alemania, la realidad es que las dificultades con el idioma y la vida en Múnich no acaban de convencer al francés, que, por contra sí que vería con buenos ojos un desembarco en Old Trafford.

En el Manchester United, Zidane sabe que tendrá plenos poderes para hacer y deshacer a su gusto y así comenzar una nueva era de la mano de viejos conocidos como Varane o Casemiro, cuyo futuro podría dar un giro de 180º en caso de llegar el francés. Además, el atractivo de la Premier League, junto a la grandeza del United, también impulsarían a Zidane a dar el paso y empezar un nuevo proyecto en Inglaterra.

Así pues, si ya había bastante talento en los banquillos de la Premier League con Guardiola, Arteta o Emery, la posible llegada de Zinedine Zidane al Manchester United, no haría sino disparar el valor de los entrenadores en la liga inglesa, donde hay una concentración de grandes técnicos única en el mundo.