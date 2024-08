Rodrygo, un ex Barça y un inglés: Guardiola elige el reemplazo de Julián Álvarez en el City

Florentino Pérez está decidido a retener a Rodrygo Goes en el Real Madrid y ha dejado claro que no facilitará su salida al Manchester City. La directiva del club merengue considera al joven brasileño una pieza clave para el futuro del equipo.

Esta postura representa un verdadero problema para los Ciudadanos, ya que la salida de Julián Álvarez ha trastocado los planes de Pep Guardiola, quien es consciente de que necesita un reemplazo adecuado para Erling Haaland.

La billetera del City es grande, sí, pero ¿qué opciones tiene el técnico español en este mercado de pases?

Aunque se había rumoreado que Joao Félix del Atlético de Madrid podría ser una opción para los actuales campeones de la Premier League, el sitio One Football ha desmentido esta posibilidad, indicando que no es un candidato viable para el equipo de Guardiola.

El mismo informe confirma el interés del Manchester City en Eberechi Eze, jugador del Crystal Palace. Sin embargo, las negociaciones entre ambos clubes no han registrado avances significativos.

Un escalón atrás, aparecen los nombres de Bruno Guimarães del Newcastle United y Jamal Musiala del Bayern Múnich. Dani Olmo estuvo en los planes, pero finalmente arregló su arribo al FC Barcelona.

Es un hecho: Julián Álvarez será jugador del Colchonero. Sin embargo, todavía hay varios asuntos que discutir con al agente del Araña.

Según periodista Fabrizio Romano, la rúbrica del delantero surgido de la cantera de River Plate podría demandar más tiempo. Pero, aclaró, que los españoles ya tienen un acuerdo de palabra establecido que se va a respetar.

🚨🔴⚪️ Julián Álvarez has not signed his contract at Atlético Madrid yet as it was not planned for today.



It’s just a technical step, based on clubs preparing all documents for Álvarez, Omorodion and Gallagher.



No issues at all, Álvarez will become Atlético Madrid player. 🕷️🇦🇷 pic.twitter.com/ZZcHnI7OBO