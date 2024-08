Guardiola se la agarra con el Madrid; quiere quitarle a su proyecto: Kylian Mbappé lo deja sin lugar

Ya no falta nada para que Real Madrid vuelva al ruedo en el Santiago Bernabéu y encare una nueva temporada ante la afición que recibió con aplausos los fichajes de Kylian Mbappé y Endrick. La pretemporada llega a su fin y Carlo Ancelotti ya planea lo que será el próximo once que será la base para disputar LaLiga y Champions League. La Supercopa también en camino y el técnico italiano, como es de conocimiento, había confesado no fichar a nadie más. Sin embargo, el club podría perder a una joya importante para la dinámica madridista.

Se trata de Rodrygo, de 23 años, y que, si bien tuvo minutos la temporada pasada y fue en cierta parte protagonista, la llegada de Kylian Mbappé le da pocas oportunidades al sudamericano de ser titular. Es más, con Endrick, ganándose la confianza de la zona técnica, complica aún más las aspiraciones de Rodrygo de despegar y ser hasta pieza fundamental como lo es Vinicius Jr. desde el arranque. Ante eso, surgió un pretendiente que sigue los pasos del brasileño, y es nada más que el Manchester City de Pep Guardiola.

Rodrygo por Julián Álvarez

La próxima salida de Julián Álvarez del Manchester City hacia el Atlético Madrid solo le está trayendo dolores de cabeza a Pep Guardiola, quien se quedaría sin un delantero de recambio para Erling Haaland. Y la posibilidad, según cuenta el diario Marca, surge en estudiar a Rodrygo como el indicado para cumplir con la función de relevo. No obstante, Florentino Pérez no lo dejaría salir así de fácil, puesto que la suma a pagar rodearía entre los 100 y 175 millones de euros.

El brasileño se queda

Los informaciones apuntan a que Rodrygo está en una lista de delanteros a tomar en cuenta para reforzar el plantel del club ‘Citizen’, en esta o en una próxima temporada. Pero el '9', como lo dijo en su momento, ‘’es posible jugar todos juntos, creo que Ancelotti encontrará la manera. Los buenos jugadores tienen que jugar juntos’’. Y para reforzar la idea de que el atacante permanecerá en el conjunto galáctico, el periodista Ramón Álvarez de Mon agregó que ‘’el entorno de Rodrygo tiene muy claro que no se mueve del Real Madrid’’.

🚨 El entorno de Rodrygo tiene muy claro que NO se mueve del Real Madrid. Su intención es seguir jugando en el club madridista. pic.twitter.com/dkcCPjnMOO — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) August 7, 2024

Su repercusión en Madrid

El ex Santos llegó con bombos y platillos al actual campeón de la Champions League, considerado como una de las grandes proyecciones del fútbol brasileño y del Real Madrid. La competencia es ardua hoy en día en la zona del ataque, pero no quitó que el talentoso jugador concretara 16 goles en 49 partidos la temporada pasada. En total, desde que tiene la camiseta blanca, sumó 54 tantos y brindó 41 asistencias en 216 encuentros.