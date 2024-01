Pep Guardiola se adelanta a Carlo Ancelotti con un fichaje de 70M que reventaría Madrid y al Bayern

Hace varios meses que es público y notorio que en el Real Madrid están más que interesados en el fichaje de Alphonso Davies de cara al próximo mercado de verano, en el cual los blancos esperan ser capaces de convencer al Bayern para que acepte la venta de uno de los mejores laterales del mundo. En este mismo sentido, según apuntan en Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola se ha propuesto el mismo fichaje que el Madrid. En este sentido, la entrada en escena del conjunto citizen abre un frente completamente nuevo en un fichaje que se puede complicar mucho.

El crack que faltaba a un City imparable

Si hay una pieza que le falta por reforzar al ya imparable Manchester City de Pep Guardiola es la de lateral zurdo, donde ni Aké ni Sergio Gómez son lo suficientemente resolutivos como para que el técnico catalán pueda confiar en ellos con los ojos cerrados.

Ante esta situación, con Alphonso Davies cerca de finalizar su contrato con el Bayern de Múnich, se ha abierto la oportunidad para que en el Etihad se hagan con un carrilero hecho a medida para Guardiola y de paso, torpedear un traspaso que era fundamental para un Carlo Ancelotti que quiere mejorar las prestaciones de Fran García y Ferland Mendy.

Con la entrada en escena del Manchester City, la puja por Alphonso Davies podría alcanzar unos niveles que en Madrid podrían no estar dispuestos a aceptar. Y es que, con un equipo más que rico como lo es el City, el Bayern de Múnich podría verse capaz de sacar una mayor tajada con la venta obligada de un jugador que, de no salir en este mismo verano, podría hacerlo a coste cero en el de 2025, hecho que no están dispuestos a aguantar en Múnich.

Así pues, Alphonso Davies, un crack valorado en unos 70 millones de euros, podría acabar provocando una auténtica batalla de pujas en el próximo mercado de verano. Todo ello por la llegada del Manchester City, que está dispuesto a dar a Pep Guardiola uno de los mejores laterales zurdos del planeta mediante el fichaje de Alphonso Davies, que apunta a ser uno de los grandes nombres propios del próximo mercado veraniego.