Pep Guardiola tranquiliza al culé: fue un fracaso con Xavi y Deco ya sabe que su vuelta es imposible

Hace varias semanas que el nombre de Joao Cancelo va sobrevolando el entorno del Barça para reforzar la posición de lateral diestro y lateral zurdo. Después de un primer año en calidad de cedido, donde no acabó de convencer a la afición culé, el portugués fue capaz de mantener vivo el interés de la directiva en su fichaje. Sin embargo, todas las opciones de recuperar al todavía jugador del Manchester City, se esfumaron cuando el interés de Arabia Saudí pasó de tantear a convencer a Cancelo.

🚨🤝 #AlHilal are closing in on #Cancelo deal with #ManCity. 🇸🇦



📝 The 2 clubs agreed on ~€35m as a transfer fee, just collateral details being finalized.



📄 For Joao, a 3-y contract with a salary >€20m per season.



🩺 Medical expected in the next 72 hours. 🐓⚽ #Transfers https://t.co/TbmLehwxGS pic.twitter.com/NT1EgSWHcI