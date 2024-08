Hansi Flick no lo quiere ver por dos años; le hace un Xavi Hernández: Vitor Roque continúa en LaLiga

Toda historia tiene su final, por más corta que esta sea. Vitor Roque pasó de ser una luz de esperanza cuando llegó en la era Xavi a un dolor de cabeza para el entrenador español. Todo indicaba que con Hansi Flick todo sería diferente, pero resultó ser más de lo mismo, el ex DT del Bayern Múnich descartó al ariete brasileño desde la pretemporada, apenas dándole minutos y finalmente, no incluyéndolo en la lista final para jugar LaLiga.

El hombre Roque sonó más como una posibilidad fuera que dentro de Can Barça, pues las opciones del sudamericano eran nulas y Joan Laporta estaba enterado del caso. La oferta desde Arabia se cayó y la opción Real Betis tomó forma, de tal modo que el ex Athletico Paranaense aceptó el reto, y por una cantidad de años que sale a cuenta y que aleja a Flick de sus intenciones de demostrarle que es un '9' apto.

Periodistas como Matteo Moretto o Fabrizio Romano dieron fe de que por fin Barcelona encontró una solución para el caso Vitor Roque. Tras semanas de incertidumbre, el atacante de 19 años se irá a Real Betis en calidad de cedido. El club se hará con casi toda la ficha del jugador, pero no habrá opción de compra alguna.

⚪️🟢🇧🇷 Real Betis want to get Vitor Roque deal done on Thursday.



Verbal agreement almost done with Barça on loan move with clubs still in talks about clauses and details… as loan could be valid until 2026, two years.



Vitor’s decision is already clear, he wants Betis move. pic.twitter.com/kqqJjTbBGn