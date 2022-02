Pochettino exige otro refuerzo al United: crack junto a Raphael Varane

El Manchester United continúa pensando en su proyecto para la temporada que viene, a la espera de que se termine de aclarar quién será el entrenador de los red devils el próximo curso, dado que Ralf Rangnick pasará a ocupar otro rol dentro de la entidad. El máximo favorito es Mauricio Pochettino, que estaría buscando a su vez abandonar el Paris Saint-Germain y con el argentino pidiendo varios movimientos para terminar de convencerse respecto a su llegada a Old Trafford. La primera gran petición del técnico ha sido Harry Kane, delantero con el que compartió vivencias en su etapa en el Tottenham, aunque ha llegado una segunda exigencia; esta vez para la defensa, la firma de Kalidou Koulibaly. La incorporación del senegalés supondría un importante salto de calidad en la zaga del United, sobre todo ante el rendimiento tan irregular que está mostrando Harry Maguire esta temporada.

El central del Nápoles podría convertirse en el acompañante perfecto en el centro de la defensa para Raphael Varane, contando entonces Pochettino con dos centrales de máximas garantías sobre los que comenzar a construir su nuevo proyecto. La llegada de Koulibaly le costaría al Manchester United unos 40 millones de euros, aunque la actual competencia por el senegalés es alta. Las exigencias del cuadro napolitano para dejar marchar a uno de sus mejores futbolistas se han reducido notablemente, teniendo en cuenta sobre todo que su contrato termina en 2023.

Desde los despachos de Old Trafford habrían llegado a sopesar incluso convencerlo para no renovar y llevárselo a coste cero en dicho momento, aunque la petición de Mauricio Pochettino pasaría por firmarlo este mismo verano a un precio reducido. El rendimiento de Harry Maguire está dejando cada vez más dudas en el United esta temporada, a pesar de que el defensor inglés continúa siendo el capitán del equipo, algo que el propio Ralf Rangnick ha asegurado que no va a cambiar mientras continúe al mando del equipo.

Todo dependerá ahora de la decisión que pueda tomar el propio Kalidou Koulibaly para la temporada que viene, dado que a sus 30 años contará con una gran oportunidad de dar el salto a la Premier League a uno de los grandes de Europa. La oferta del Manchester United en lo económico apunta a tener más que convencido al senegalés de cara a la 22/23, aunque el acuerdo con en Nápoles sigue pendiente; al igual que la llegada de Mauricio Pochettino que sería también clave para cerrar la operación al tratarse de una petición personal del propio técnico argentino.