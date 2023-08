Pochettino supera a Pep Guardiola con su nuevo galáctico: ni Erling Haaland se compara al bombazo

Cuando parecía que Todd Boehly se había comenzado a calmar con sus fichajes multimillonarios, ha sido llegar la recta final del mercado de traspasos y dar un bombazo que marcará para siempre la historia de la Premier League, algo que ni el todopoderoso Manchester City ha logrado. Se trata del fichaje de Moisés Caicedo por el Chelsea, que se cerrará por un total de unos 130 millones de euros, cifra récord en la Premier League, siendo así fichaje más caro de todos los tiempos.

Otro mercado ‘loco’ en Stamford Bridge

Si bien es cierto que en esta ventana de trasferencias, el Chelsea ha fichado con más cabeza que en las anteriores dos, donde parecía que se fijaba en los objetivos de otros equipos antes de en los suyos, este verano han vuelto a gastar una cantidad muy grande de dinero, concretamente uno 340 millones de euros teniendo en cuenta el gasto que harán por Caicedo. Sin embargo, dicha cifra se ve paliada por las más de 230 millones ganados en cuanto a ventas gracias a los traspasos multimillonarios de Mount y Havertz.

Todo lo que ha hecho Boehly, le ha servido para dar a Mauricio Pochettino un equipo preparado para tratar de competir por la Premier League.

Ni Haaland ni Gvardiol fueron tan caros. De hecho, el anterior récord también lo ostentaba el Chelsea con el que será, presumiblemente, la pareja de baile de Caicedo, Enzo Fernández, que costó 120 millones de euros, superando, a su vez, el anterior récord, ese sí de Guardiola, por el fichaje de Grealish a cambio de 117 kilos.

Incorporar a Caicedo implica hacer un all in para esta temporada 23/24, Todd Boehly no está dispuesto a esperar para ver los primeros resultados positivos del equipo desde su llegada y ha puesto toda la carne en el asador para dar a Pochettino el mejor equipo posible con una medular especialmente llena de talento con Enzo Fernández, Caicedo formando la pareja de pivotes en un planteamiento en 3-4-3 que recordará a los mejores momentos de los blues, que con un sistema parecido ganaron su última Champions League de la mano de Thomas Tuchel y un Chelsea que era totalmente impenetrable.