Pogba no se ve ganando más con Cristiano Ronaldo: le espera Neymar

Parece que Paul Pogba empieza a tener muy claro su futuro más inmediato. El futbolista del Manchester United finaliza su vinculación contractual con los Red Devils este mismo verano y cada vez son más los indicios los que apuntan a que el francés recalará lejos del Teatro de los sueños.

Y no solo por los rumores en torno a su posible fichaje por otros equipos sino por sus últimas declaraciones públicas en las que deja la puerta abierta a cualquier cambio sustancial al final de la presente campaña. El crack del United habló para los micrófonos de Telefoot1 y es posible que en el seno del conjunto inglés no estén muy contentos con sus últimas declaraciones: “Nada está decidido sobre mi futuro, quiero ganar títulos, quiero jugar por algo porque tanto este año como los últimos no hemos ganado ningún título”.

Esas rompedoras declaraciones hacen entender que Pogba no ve ya en el Manchester United un lugar ideal para levantar títulos y que quiere buscar un nuevo acomodo en un equipo con mayores aspiraciones que los Red Devils. La llegada de Cristiano Ronaldo a Old Trafford el pasado verano parecía que podía aumentar las posibilidades de optar a algún título pero no ha resultado según el plan y el United ha caído eliminado muy pronto de Europa y está lejos en la Premier League.

“Puedo decidir mañana o puedo hacerlo con el mercado abierto. Pero por ahora quiero terminar bien la temporada”, aseveró el jugador francés en relación con el final de su contrato dentro de tres meses.

Lo que está claro es que ‘novias’ no le van a faltar a Pogba y ya se le ha relacionado en numerosas ocasiones durante las últimas semanas con el París Saint Germain. En Francia tienen claro que deben acometer una nueva reforma del proyecto ante la más que probable salida de Mbappé y una cara nueva como la de Pogba serviría para ilusionar a la afición.

No obstante, en la Juventus también sueñan con el regreso de Paul Pogba, a quien conocen muy bien y donde seguramente el centrocampista ofreció el mejor rendimiento de toda su carrera deportiva antes de marcharse a Inglaterra por algo más de 100 millones de euros.