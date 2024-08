Posible acuerdo entre el United y Chelsea; un problema menos para Erik ten Hag y Enzo Maresca

El Manchester United y Chelsea estudian un trueque que podría involucrar a Raheem Sterling y a Jadon Sancho. Ambos jugadores no están en los planes de sus entrenadores, por lo que este posible acuerdo beneficiaría a todas las partes.

De acuerdo con la información que publicó One Football, el entrenador Enzo Maresca no tiene en los planes al futbolista jamaiquino que llegó a los Blues, proveniente del Manchester City. En estas dos temporadas, Sterling no cumplió con las expectativas y quedó relegado por la llegada de talentos como Joao Félix, Pedro Neto y Mykhailo Mudryk.

Además, la relación con Maresca no está pasando su mejor momento. En la última conferencia de prensa, el italiano dejó en claro que no contará con él en esta temporada y decidió marginarlo del primer equipo. Por si esto fuera poco, le quitó la dorsal número 7 y se la cedió a Pedro Neto.

Ahora, el joven de 27 años tiene la posibilidad de cumplir con su sueño de la infancia: ser jugador del United. Erik ten Hag no vería con malos ojos su incorporación a la plantilla.

La situación de Jadon Sancho en los Red Devils tampoco es la ideal. A pesar de mostrar un gran nivel en el Borussia Dortmund en la última temporada, la relación con el técnico neerlandés sigue tirante y el inglés desea cambiar de aire.

¿Qué dijo Maresca de Sterling?

El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, no anduvo con vueltas y delante de la prensa habló del lugar que tendrá Sterling en el primer equipo.

"Raheem está entrenando aparte, en caso de que me siente con él, le diré exactamente las mismas cosas que ya le dije. No tengo nada nuevo que decirle porque fui bastante claro: iba a tener dificultades para conseguir minutos con nosotros y esa es la razón por la que está fuera del equipo”, apuntó.

Vale recordar que el futbolista nacido en Jamaica no formó parte de la convocatoria para el debut en Premier League ante el City de Pep Guardiola.