Proyecto Tuchel 2.0: adiós a Rüdiger, De Ligt y el francés a la agenda

La última negativa de Antonio Rüdiger para renovar su contrato parece ser definitiva dado que el jugador y su representante han manifestado su descontento por la falta de consideración que Román Abramóvich ha tenido ofreciendo una cifra salarial tan desproporcionada, para mal, al central alemán para extender su vinculación con el Chelsea. Además, con Florentino y otros tantos clubes de primer nivel siguiéndole de cerca, el zaguero podría protagonizar uno de los grandes movimientos del mercado veraniego en 2022 si el magante ruso no lo remedia de forma sorprendente.

Así pues, con casi todas las cartas sobre la mesa, Thomas Tuchel tiene muy claro que no está dispuesto a esperar a que el alemán tome una decisión, la cual parece avocada a su salida de Stamford Bridge, para tratar de poner una solución a una baja que sería sumamente sensible dada la importancia del jugador el esquema del entrenador alemán. En este sentido, Matthijs de Ligt lleva varios mese sonando como su posible reemplazo en Londres, pero solamente una oferta cercana a los 65 millones podría contar con el visto bueno de la Juventus para dar luz verde a la operación. A pesar de ello, ni Abramóvich ni Tuchel han desistido aún a la posibilidad de lanzarse a por el futbolista neerlandés el próximo verano.

No obstante, en las últimas horas Be Soccer ha desvelado la otra opción de primer nivel que maneja Tuchel para poder reemplazar la más que probable espantada de Rüdiger: Wesley Fofana. El jugador francés lleva lesionado desde pretemporada tras un percance en un amistoso contra el Villarreal y, aunque todavía no está a disposición de Brendan Rodgers en el Leicester City, se ha colado en la agenda a algunos de los principales clubes europeos. Eso sí, la fractura de peroné sufrida por el defensa francés de 21 años no le dejará en el dique seco toda la temporada y a partir de febrero podría regresar a los terrenos de juego si su recuperación sigue siendo tan positiva como hasta ahora.

Por ende, aunque el jugador tiene contrato hasta 2025 con los Foxes, podría tener el próximo verano la oportunidad de recalar en el Chelsea ya que, aunque su fichaje también conllevaría un desembolso elevado, su llegada al feudo londinense sería mucho más placentera para las arcas del club que la incorporación de De Ligt: el proyecto Tuchel 2.0 ya está en marcha.