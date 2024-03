Pudo llegar al Bernabéu para competir con Benzema y su carrera resucita en Londres: quiere quedarse

El Tottenham Hotspur ha mostrado una clara disposición a hacer efectiva la opción de compra de Timo Werner por una cifra de 17 millones de euros, según fuentes cercanas a las negociaciones. Esta decisión representa un movimiento estratégico importante por parte del equipo londinense, ya que el delantero alemán había sido vinculado anteriormente con un posible traslado al Real Madrid.

Werner, quien actualmente se encuentra cedido en el Tottenham procedente del Chelsea, ha impresionado con su desempeño en la Premier League, mostrando destellos de su habilidad goleadora y su capacidad para desequilibrar las defensas rivales.

Con la posible adquisición definitiva de Werner, los Spurs estarían buscando reforzar su línea de ataque y aumentar su potencial ofensivo de cara a temporadas venideras.

Este movimiento también marca un giro en el mercado de fichajes ya que se especulaba con un interés del Real Madrid en el delantero alemán para fortalecer su plantilla y proporcionar competencia a Karim Benzema en la delantera, una posibilidad que se dio en el año 2019 después de una esperpéntica temporada firmada por los blancos. Sin embargo, la decisión del Tottenham de ejercer su opción de compra podría significar un obstáculo en los planes del club merengue.

A pesar de los rumores previos que rodeaban el futuro de Timo Werner, parece que su destino está tomando un rumbo diferente, con los Spurs dispuestos a asegurar sus servicios a largo plazo. Se espera que en los próximos días se oficialice el acuerdo entre el Tottenham y el Chelsea para concretar la transferencia del jugador alemán y así consolidar su presencia en el equipo de Londres más allá del presente curso, algo a lo que no se opondrá en exceso el Leipzig, club al que pertenecen sus derechos.

💣❗🇩🇪 #THFC ⚪❗

28-year-old German striker Timo Werner wants to continue his career in the Premier League. https://t.co/gkLX3lwUgE pic.twitter.com/JIRJp6Qka7