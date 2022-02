Quiso marcharse al City, falló y ahora Conte no entiende lo de Kane

No está atravesando por su mejor temporada Harry Kane, el internacional inglés es una de las sorpresas negativas de la temporada para el conjunto de Antonio Conte, no tiene el nivel de temporadas anteriores y nadie se explica el por qué ha habido este apagón. Los ‘spurs’ en su conjunto no están rindiendo al nivel al que nos tienen acostumbrados, pero uno de los jugadores que más está destacando por su falta de acierto es el delantero.

Harry Kane no empezó la temporada 2021-2022 con buen pie. El Manchester City vendió al Kun Agüero al FC. Barcelona y desde entonces los citizens se lanzaron con todo para acometer el fichaje del ariete. El futbolista se quería marchar, era su deseo, y estaba tan convencido de que la temporada que viene jugaría en el Etihad que hasta se declaró en rebeldía y dejó de acudir a los entrenamientos su club. Finalmente, el mercado se acabó, el City cerró la incorporación de Grealish por la cantidad que estaba reservada para el atacante y el internacional inglés tuvo que quedarse.

Casualidad o no, después de ese intento fallido por no continuar con los spurs Harry Kane está viviendo la peor temporada en cuanto a números desde que es titular indiscutible en el club. En lo que llevamos de campaña solamente suma un total de 5 goles en la Premier League y tan solo 2 asistencias, unas cifras que se encuentran muy por debajo de los números habituales del ‘9’. Estadísticas muy lejanas a las que nos tiene acostumbrados el jugador que nadie puede llegar a entender. Es una total sorpresa.

Unas cifras que tampoco son contrarrestadas por el otro delantero centro del equipo. Steven Bergwijn no lleva más de 2 goles y 2 asistencia este año y tampoco está contando mucho con él Antonio Conte ya que solo le ha alineado en 10 ocasiones y tan solo 4 saliendo desde el inicio.

El único jugador de ataque parece mantener sus números con respecto a sus anteriores participaciones con la camiseta del Tottenham es el surcoreano Heung-min Son, que ha enviado el balón al fondo de las mallas de la portería rival en 8 ocasiones y ha regalado otros 3 goles a sus compañeros.