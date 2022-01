Rafa Benítez pone la mirada en el Inter de Milán y en su ‘killer’

El futbolista chileno del Inter de Milán Alexis Sánchez podría tener sus horas contadas en el equipo italiano. Que Alexis no está contento en Milán es una evidencia. Los minutos que el ex azulgrana está teniendo en su segunda temporada en Italia no son ni mucho menos los que el futbolista desearía y es por ello que lleva semanas buscando un nuevo destino.

Antes de que comenzase el mercado de invierno Alexis sonó para reforzar a uno de sus ex equipos, el Fútbol club Barcelona, pero pronto se desmintió la información por parte del equipo que preside Joan Laporta asegurando que no había interés alguno por parte de los catalanes.

Con la opción Barça descartada (parece que fue un intento de los agentes del chileno por mover el árbol a ver que sucedía) ha sido el Everton que entrena Rafael Benítez quien más se ha interesado por el internacional chileno. La intención de los ingleses es la de lograr una cesión por parte del Inter dado que Alexis apenas si cuenta para Simone Inzaghi y que el técnico español de Everton cree que Alexis complementaría perfectamente a los delanteros que actualmente tiene en plantilla: Cenk Tosun, Dominic Calvert-Lewin y el brasileño Richarlison.

Alexis, por su parte, estaría encantado de volver a la Premier League, liga en la que fue durante alguna temporada el jugador mejor pagado. Ahora, a sus 33 años, el delantero afronta el último tramo de su carrera deportiva y quiere que durante esta última etapa su presencia sea importante para el equipo donde juegue.

El Everton, que ocupa actualmente la posición decimoquinta de la Premier League con 8 puntos de ventaja sobre el descenso a la Championship, está realizando una temporada con un rendimiento muy por debajo de lo esperado al comienzo de la misma y es por ello que el puesto de Benítez ha estado durante bastantes semanas en serio peligro.

Si la llegada de Alexis se termina concretando el Everton espera vivir una segunda mitad de la temporada mucho más tranquila ya que acceder a los puestos de plaza europea parece ya imposible al estar a 14 puntos del Tottenham, el sexto clasificado actualmente y el que marca el último puesto con plaza europea.