Ralf Rangnick deja atado al relevo de Paul Pogba: CR7 da luz verde

Una de las operaciones en las que más ha avanzado el Manchester United durante las últimas semanas es en firmar a un relevo para Paul Pogba para la próxima temporada, por si el centrocampista francés termina abandonando Old Trafford a final de curso al terminar su contrato. Todo parece apuntar a que el futuro del galo se encuentra lejos de Manchester, con tres grandes todavía como opciones para Pogba, París Saint-Germain, Real Madrid y la Juventus. Los de Ralf Rangnick han puesto su punto de mira en Sergej Milinkovic-Savic para recoger el testigo del francés en su sala de máquinas, siendo un perfil de centrocampista similar con mucha potencia física y que podría aportar mucho a los diablos rojos.

El futbolista serbio apunta a abandonar la Lazio con casi total seguridad a final de temporada según adelanta La Gazzetta dello Sport, con el Manchester United como el gran interesado en hacerse con sus servicios. Tras romperse su relación con Maurizio Sarri, un cambio de aires es el único escenario posible para Sergej Milinkovic-Savic que ya habría dado su visto bueno a jugar el año que viene en el Manchester United, a la espera de que ambos clubs puedan llegar a un acuerdo económico de forma definitiva durante las próximas semanas.

La Lazio espera ingresar unos 50 millones de euros con la venta del centrocampista serbio durante el próximo verano, una cifra que no está fuera del alcance de las posibilidades del Manchester United. En Old Trafford continúan viviendo una decisión delicada, dado que la continuidad de Ralf Rangnick no está asegurada para la 22-23, con Mauricio Pochettino como el gran señalado para ocupar su puesto según la prensa inglesa. Pese a ello, Sergej Milinkovic-Savic es el gran deseo del United, que apostaría por su llegada incluso en el caso de terminar cambiando de técnico.

A la espera de que se aclare el futuro de Paul Pogba, el Manchester United tiene ya escogido a su sustituto en el centro del campo, aunque la continuidad del francés en Old Trafford sigue siendo una opción viable al contar con una propuesta de renovación sobre la mesa por parte del conjunto inglés. En caso de aceptarla, el plan del United podría variar y replantearse seriamente la llegada del centrocampista de la Lazio, aunque en estos momentos todo indica que Sergej Milinkovic-Savic firmará con los red devils durante el próximo verano para reforzar una plantilla que estaría liderada nuevamente a priori por Cristiano Ronaldo.