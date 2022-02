Rangnick apuesta por Maguire y le deja sin opciones, dejará el United

El cambio de un técnico en mitad de una temporada puede suponer un punto de inflexión para algunos jugadores, una nueva oportunidad para demostrar que pueden ser capaces de ser titulares en el equipo y triunfar con esa camiseta, pero para otros puede ocasionar un giro de 180º y pasar a ver los partidos desde el banquillo. Algo parecido es lo que lo ha sucedido a Eric Bailly.

El central costamarfileño no está teniendo casi oportunidades en el Manchester United desde que Ralf Rangnick se hiciese cargo del equipo. El ex del Villarreal tiene contrato hasta 2025, le quedan dos temporadas más en el conjunto inglés, pero no quiere que su situación perjudique su presencia en el Mundial de Qatar, por lo que, de mantenerse esta situación hasta final de temporada el zaguero se vería oligado a buscar una salida y el FC. Barcelona ha mostrado su interés en el jugador y significaría su vuelta a La Liga Santander.

El conjunto blaugrana conoce de sobra al jugador, ya que ha jugado anteriormente en la liga española en equipos como el Espanyol o el Villarreal, donde dejó muy buenas sensaciones y le sirvió para migrar a la Premier League tras el pago de los diablos rojos de 30 millones de euros al conjunto castellonense, pero la llegada de Ralf Ragnick y la apuesta férrea y sin rotaciones por Maguire y Varane en el centro de la zaga le ha relegado a un segundo plano.

El FC. Barcelona necesita centrales para el año que viene ya que se buscará una salida a Samuel Umtiti y Lenglet y Eric García no está rindiendo como se esperaba de él, aunque es joven, potencial tiene y puede que en su primer año en el conjunto azulgrana le haya pesado demasiado la camiseta. Andreas Christensen es uno de los centrales en los que está interesado Joan Laporta, además de su compañero César Azpilicueta, pero su legada no impediría que Xavi Hernández pudiese contar también con Bailly la siguiente temporada.

El costamarfileño se encuentra a la espera de saber qué sucederá con su futuro en Manchester, un cambio de entrenador quizás suponga un giro drástico a su situación dentro del equipo o puede que le lastre aún más, sea como fuere, el interés del FC. Barcelona está presente.