El Manchester United elige sustituto para Rangnick, no es Pochettino

El Manchester United ya se está moviendo para buscar un nuevo entrenador para lograr éxitos la temporada que viene. Parece que la contratación de un técnico hace apenas unas semanas no es suficiente para sacar el equipo a flote, es más, la situación es quizás incluso peor que cuando Solskjaer fue destituido para traer a Ralf Rangnick. A los dirigentes del club no le gustan sus métodos de trabajo y los jugadores ya han mostrado su opinión abiertamente respecto al mismo tema. Nunca se sabe que puede pasar de curso, pero todo apunta a que en la temporada 2022-2023 los diablos rojos tendrán un nuevo míster.

La rumorología acerca de quién será el próximo entrenador es muy amplia, pero al parecer la mayoría de los medios de comunicación coinciden en que el mejor posicionado es el actual técnico del PSG Mauricio Pochettino. El argentino tampoco no pasa por un buen momento en París y todo apunta a que Zinedine Zidane será quien le sustituya el año que viene. Pero para que ‘Zizou’ coincida con Messi en el vestuario, primero tiene que salir el ex entrenador del Tottenham, al igual que para que éste entre a los ‘red devils’ primero tiene que dejar el banquillo Rangnick.

Pero incluso si el entrenador germano abandonase Old Trafford tampoco aseguraría un puesto a Pochettino en su banquillo, ya que, según publica el diario The Sun al nuevo jefe del Manchester United Richard Arnold parece gustarle más la opción de Erik Ten-Hag, el entrenador del Ajax, a pesar de que muchos de los jugadores quieren que el ex técnico de los spurs sea quien se haga cargo del equipo una vez finalice la temporada.

Lo curioso del caso es que Ten Hag, quien podría ser el sustituto de Ralf Rangnick, cuenta con el apoyo del propio entrenador germano para ser quien se siente en el banquillo de los diablos rojos la temporada que viene, ya que, se prevé que el alemán pase a formar parte de la directiva del club y comience a realizar gestiones de apoyo.

Cada vez queda menos para que el curso se cierre y muchos entrenadores dejarán su actual trabajo y otros comenzarán un nuevo camino en un nuevo club. El técnico del Ajax lleva sonando con fuerza durante años para sentarse en el banquillo del FC. Barcelona pero nunca se ha logrado concretar esta operación.