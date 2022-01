Rangnick y el United contra Cristiano Ronaldo: su galáctico, será otro

El Manchester United no está atravesando su mejor momento deportivo esta temporada, teniendo en cuenta que los resultados del conjunto inglés a pesar del regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford están siendo muy decepcionantes. Ole Gunnar Solskjaer no fue capaz de dar con la tecla desde el banquillo, siendo sucedido por un Ralf Rangnick que tampoco ha cambiado mucho las sensaciones sobre el terreno de juego; apuntando a apostar por la llegada de otro entrenador a final de curso. A la hora de pensar en la temporada que viene, los red devils tienen demasiados frentes abiertos a pesar de estar todavía en enero; como la situación de alguno de sus jugadores como Paul Pogba, Edinson Cavani o Jesse Lingard que terminan contrato este verano. La gran prioridad del United en estos momentos, no es otra que la renovación de Marcus Rashford, señalando al inglés como su próxima gran estrella sobre la que construir su proyecto.

El atacante inglés no está viviendo su mejor momento, aunque pese a ello en la directiva de los red devils confían plenamente en su potencial para convertirse en uno de los mejores del mundo en el futuro. A sus 24 años, solamente ha dejado destellos del futbolista que puede llegar a ser, contando con unas cualidades para ser un fuera de serie. Las intenciones del Manchester United pasarían según ESPN en ampliar el contrato de Rashford hasta el verano de 2024; una temporada más de lo que tenía firmado hasta el momento.

Varios medios ingleses aseguran que se trata de un acto simbólico por parte del club para demostrarle al atacante su confianza plena de cara al futuro, buscando así evitar vivir nuevamente una situación como la que está protagonizando en estos momentos Paul Pogba, tras rechazar varias propuestas de renovación y apuntar a abandonar Old Trafford a coste cero al final de la presente campaña. Las lesiones han lastrado enormemente a Marcus Rashford durante las últimas dos temporadas, aunque el United confía plenamente en que recuperará su mejor versión, apostando por él de cara a 2022 incluso por delante de Cristiano Ronaldo; cuya continuidad no está garantizada.

La renovación de Marcus Rashford por una temporada más podría hacerse oficial durante las próximas semanas según informan desde Inglaterra, con el Manchester United buscando disipar cualquier duda respecto a que pueda abandonar Old Trafford en el futuro y evitar un nuevo culebrón como con Pogba. Los de Ralf Rangnick apostarán por el atacante inglés como el gran galáctico de su proyecto futuro a la espera de despejar varios interrogantes más; a la espera también de que el propio jugador de un paso adelante y recupere su mejor nivel.