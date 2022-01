CR7 estalla y quema al United que reacciona con el fichaje del año

A vueltas en Old Trafford con la situación del equipo; el descontento de varios jugadores, entre ellos su estrella, Cristiano Ronaldo; la mala racha de resultados; la poca regularidad del equipo y la destitución de Ole Gunnar Solskajer, ahora el portugués añade más sal a la situación delicada del Manchester United y el equipo inglés formaliza una reacción que puede ser el fichaje del año en el Teatro de los sueños.

Y si no lo es (ya que se habla de Erling Haaland o Dusan Vlahovic), se le acerca, porque la salida del puesto de entrenador interino de Ralf Rangnick va acompañada de numerosos rumores sobre su posible sustituto en el cargo, que preferiblemente debería ser Mauricio Pochettino, con la dificultad que eso entraña al tener que sacar al argentino del Parque de los Príncipes, pero al que ahora le ponen una competencia notable: Antonio Conte.

El polémico entrenador del Tottenham ha sido puesto desde Inglaterra en la agenda de los red devils por Talk Sport, que incluso señala que llegado el caso de una oferta formal del United por el italiano, este aceptaría. Es más, apuntan que el mismo Tottenham, si se dan las circunstancias, tampoco estaría por la labor de impedir su marcha si el cuadro del norte de Inglaterra llega con el dinero por delante.

El ex mediocampista de los Spurs, Jamie O'Hara, puso en el citado medio más intensidad a esta información, señalando que “si Daniel Levy no compra y no trae jugadores de la mejor calidad, Antonio Conte se irá”. Además, apuntó en una dirección muy concreta: “Si el Manchester United lo llamara mañana y le dijera 'te queremos', pensaría seriamente en irse”.

Como no podía ser menos estas declaraciones e informaciones pueden unirse a las concedidas por el crack portugués a la Premier League y ESPN Brasil, donde comentaba que cuando salió Solskjaer “yo estaba decepcionado, pero al mismo tiempo entendía la decisión de la entidad”. Estas declaraciones certifican que CR7, como venimos apuntando en Don Balón, no está cómodo con el proyecto y Conte o Pochettino quizá sean las apuestas de los diablos rojos que puedan convencer a CR7 con su continuidad.