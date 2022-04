Salah habla sobre su futuro en el Liverpool y Jürgen Klopp enloquece

Que Mohamed Salah es uno de los mejores futbolistas del momento hay muy pocas dudas. Y que cualquier equipo soñaría con tener al egipcio defendiendo sus colores es una gran obviedad. Por eso, en el Liverpool deben estar en todo momento muy pendientes de atar a su futbolista estrella para que no se deje engatusar por los cantos de sirena que le llegan desde lejos.

Sin embargo, a tenor de las últimas declaraciones que ha realizado Salah en una intervención con el portal FourFourTwo en Merseyside pueden estar bastante tranquilos. El mensaje del egipcio dista mucho de las palabras de alguien que quiere marcharse o que no está a gusto en un club, y de sus palabras se desprende precisamente que a él le gustaría seguir durante mucho más tiempo disfrutando del fútbol como lo está haciendo en Anfield.

Salah tiene contrato todavía por una temporada más con el Liverpool. Por eso, hay ya varios clubes que se han sumado a la lista de espera por si su vínculo con el conjunto ‘red’ no se prolonga, preparados para llamar a la puerta al mínimo indicio. Pero Salah parece que lo tiene claro: “Me queda todavía un año de contrato pero todos los hinchas saben lo que quiero. No puedo decirlo exactamente pero tengo un año más y los fans saben lo que quiero”.

Además, el egipcio también lanzó un mensaje para aquellos clubes poderosos económicamente que piensen que con un cheque en blanco van a poder engatusarle y sacarlo rápidamente del Liverpool: “En un contrato no todo se trata de dinero”. Salah llegó a Merseyside en 2017 procedente de la Roma y pese a que tuvo un primer año costoso de adaptación, después ha encontrado su mejor versión y Jürgen Klopp está absolutamente encantado con él.

Y no solo eso, sino que el propio Mohamed Salah está también pletórico en Liverpool: “Este club significa mucho para mí. Aquí estoy disfrutando del fútbol mucho más que en cualquier otro lugar, lo he dado todo por el equipo y todo el mundo lo ha visto. He tenido momentos increíbles, he ganado trofeos y títulos individuales, es como una familia”, finalizó Salah, que con este tipo de declaraciones deja bastante claro que no tiene pensado, al menos en un futuro próximo, cambiar de aires.