Salió del Real Madrid y su carrera se fue a pique: 3 años después, está sentenciado en el United

El futuro del defensor francés Raphael Varane con el Manchester United están a punto de llegar a su fin ya que el club ha decidido no renovar su contrato. Tras una temporada en la que Varane no logró alcanzar las expectativas debido a lesiones y momentos de irregularidad en su rendimiento, la directiva ha optado por no extender su vinculación, abriendo la puerta a que el jugador busque un nuevo desafío lejos de Old Trafford.

Varane, de 30 años, llegó al Manchester United hace tres veranos procedente del Real Madri, con la esperanza de fortalecer la zaga del equipo inglés. Sin embargo, a pesar de su amplia experiencia e indiscutible calidad defensiva, el galo no ha logrado adaptarse completamente al ritmo y las exigencias de la Premier League.

La postura del Manchester United de no renovar el contrato de Varane ha generado especulaciones sobre cuál será el próximo destino del jugador. Entre los rumores más fuertes se encuentra la posibilidad de que el exfutbolista del Real Madrid busque un nuevo reto en Arabia Saudí, donde se ha despertado interés por sus servicios.

Los clubes de Arabia Saudí han estado invirtiendo considerablemente en el fútbol en los últimos años, atrayendo a jugadores de renombre de todo el mundo con ofertas financieras tentadoras. La posibilidad de unirse a un club saudí podría representar un nuevo capítulo emocionante en la carrera de Varane, ofreciéndole la oportunidad de experimentar un entorno futbolístico diferente y contribuir al crecimiento del deporte en la región.

Sin embargo, la decisión final sobre el futuro de Varane aún no se ha tomado, y es posible que otros clubes europeos también muestren interés en el defensor francés. Con su experiencia en la élite del fútbol mundial y su historial de éxitos tanto a nivel de clubes como con la selección nacional de Francia, Varane seguramente será un activo codiciado en el mercado de fichajes.