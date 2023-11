Sancho, CR7 y Casemiro sonríen: KO durísimo del multimillonario a Ten Hag, el United va a cambiar

Uno se gana su crédito -más en lugares de enorme carga de presión, como es un equipo de la élite, de los más históricos de Europa- con resultados y eso es justo lo que no hay en este Manchester United, donde por momentos esta temporada está siendo una calamidad. Por eso el ingreso en el club del multimillonario Sir Jim Ratcliffe va a cambiarlo todo, porque va a meter mano con mucha severidad en la entidad de Old Trafford, atacando la política de fichajes y de intervención de Erik ten Hag.

Fichajes fallidos, malos resultados, gasto desmedido

El United no funciona y como no lo hace cabe pedirle explicaciones a su máximo responsable técnico, un Erik ten Hag que no ha dado con la tecla en lo que va de campaña. Con esta premisa Jim Ratcliffe va a tomar cartas en el asunto, de momento limitando los poderes del míster neerlandés en el mercado. Así lo afirma Metro, quien además pone el foco en la posibilidad de que el puesto del entrenador corra peligro.

Al respecto, el mass media dice que Ratcliffe quiere realizar una "auditoría profunda de la estructura del United”, para cual planea realizar un “cambio clave” como “será poner las transferencias en manos de expertos". Es decir, Ten Hag, que ha gastado enormes cantidades de dinero en fichajes, muchos de ellos fallidos, va a tener las manos atadas y encima será sometido a escrutinio, lo que da a entender que si siguen los malos resultados su puesto puede correr peligro.

Jadon Sancho o Casemiro, a escena

Y mirando al reverso de esta situación de los diablos rojos vemos como futbolistas que estaban en un segundo plano o últimamente discutidos, como Jadon Sancho o Casemiro, incluso CR7 en la distancia, ya sonríen ante la perspectiva de ver caer al entrenador. Es pronto para ello, pero Ratcliffe quiere cambiarlo todo en el United y eso pasa por cortar el poder de Ten Hag; algo así como decir que todo va a cambiar en la entidad del Teatro de los sueños; no es para menos, ya que últimamente abundan las pesadillas.