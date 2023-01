Sancho y Antony, dos problemas de mercado para el United y Casemiro

Si hay un equipo histórico de la Premier League, de esos que se engalanan con esa caracterización desde tiempos remotos, que está naufragando en el tiempo presente pese a ser uno de los clubs más ricos y con más inversión ese es el Manchester United. Desde que se fuera Alex Ferguson, el caudal de fracasos es enorme, como el de número de jugadores venidos a menos o entrenadores sin éxito. Y en la primera lista todavía figuran Jadon Sancho y Antony; de la segunda quiere escapar Erik ten Hag.

Casemiro no forma parte de esos malos fichajes, no por lo visto al menos hasta el momento presente. De hecho el brasileño es uno de los artífices de la mejoría sustancial esta temporada de los red devils, pero, como decimos, no se puede decir lo mismo de los dos extremos, el inglés y el internacional con la canarinha, cuyos precios de compra aún pesan sobre sus rendimientos. Y afectan al proyecto en el que el pivote pretende triunfar.

Y no lo decimos nosotros, sino el mismo club inglés, que según ESPN se expresó al respecto del zurdo y ex del Ajax de Ámsterdam en estos términos. “Hemos pagado por el jugador en el que creemos que puede convertirse, no por el que es ahora”. Con Sancho no hay pronunciación porque sigue sin aportar, apartado y en horas bajas. Imaginamos que no conviene hacer sangre. Recordemos que oficialmente ambos jugadores costaron una cantidad de 180 millones de euros, 85 el británico y 95 el sudamericano.

Y precisamente el ex del Borussia Dortmund también es noticia en una semana importante para el club - juegan el derbi de Mánchester (por primera vez en mucho tiempo, jugándose alcanzar a los skyblue) este fin de semana- porque se apunta desde Inglaterra a que los de Old Trafford estarían dispuestos a desprenderse de él si llega una buena oferta por el extremo. Todo lo que rodea al habilidoso jugador es ahora objeto de debate, con la opinión pública del club sacudiendo duro al futbolista que ni aparece ni se le espera.

La pregunta con dos de los jugadores más talentosos de la plantilla, pero también enormemente caros y sin un rendimiento ni remotamente deslumbrante, apura al United: ¿valen lo que se pagó por ellos? Y lo que es más importante, ¿amortizarán los red devils algún día ese coste? Que el mercado de fichajes invernal esté en marcha y anuncie la ventana de transferencias de verano no ayuda: hay quien pide que se deshagan de ambos si el proyecto actual se ve frenado en altas y bajas por ellos.