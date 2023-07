Sensación en Inglaterra, socio perfecto de Rodri y Pep Guardiola atónito con el interés de Laporta

En las oficinas del Camp Nou no se conforman con el fichaje de Oriol Romeu para ser el sustituto de Sergio Busquets. Pese a que la realidad económica del club no favorece en nada la posibilidad de incorporar a un pivote de primer nivel como Zubimendi, en can Barça se niegan a conformarse y siguen sondeando el mercado en busca de jóvenes talentos cuyo potencial todavía no haya estallado y permita dar relevo a los más veteranos a precios bajos. Unas características que corresponden con Roméo Lavia, que tras bajar a segunda división con el Southampton apuntaba a ser una gran oportunidad de mercado.

Enfrentarse a la Premier: misión imposible

Según la información ofrecido por Sky Sports el conjunto blaugrana ha seguido de cerca los pasos de un Lavia, que, pese al descenso de su equipo, ha sido una de las sensaciones en la Premier League. Tan es así, que el belga ya ha llamado la atención a varios equipos punteros de la Premier League como Arsenal, Chelsea y Liverpool, que ya han comenzado a entablar conversaciones con el Southampton de cara a cerrar un traspaso que se podría ir hasta los 50 millones de euros, una cifra que parece que, por ahora, es inasumible para el conjunto culé.

Lavia, que llegó al Southampton procedente de la cantera del Manchester City, es un futbolista cuyo potencial es muy alto, pero que nadie en el City fue capaz de vislumbrar. Guardiola aceptó su venta en el pasado mercado de verano a cambio de 12 millones de euros y ahora, un año después tiene un valor de 32 millones y apunta a una venta todavía mayor. Un error garrafal del técnico catalán que ve como tenía en sus manos al socio perfecto de Rodri.

El Southampton, por su parte, sabe que está ante la última oportunidad para hacer caja con algunos de sus jugadores. Lavia no está dispuesto a estar en la segunda división y cuanto más tarde en ser vendido más podría llegar a bajar su precio. Siendo esta la oportunidad del Barça, que en caso de que los Saints bajen sus pretensiones, estará en la puja para seducir al jugador con la idea de fichar por el conjunto blaugrana.

Así pues, el mercado ha vuelto a recordar al Barça que ya no es un equipo dominante, sino que en estos momentos es un actor muy secundario, que lejos de luchar con los grandes debe buscar pequeños resquicios donde puede llevarse a algunas gangas por sorpresa, como es el caso de Gündogan.