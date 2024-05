Serio aviso al Liverpool por Van Dijk: una llamada a Florentino Pérez podría vestirlo de blanco

Si a algo nos tiene acostumbrados el mercado de fichajes, es que puede llegar a pasar de todo. Desde que Cristiano abandonara el Real Madrid o Leo Messi fichara por el PSG. Y es que, con el mercado abierto nunca se puede descartar ninguna locura. En este caso, la que ha desvelado la leyenda del Liverpool, Grease Souness, que ha afirmado que ve posible el fichaje de Virgil Van Dijk por el Real Madrid: “Me preocupa que su contrato esté a punta de expirar, cumplirá 33 años y si su agente llama al Real Madrid se la llevarían”. Así lo afirmó el escocés en el podcast Three Up Front.

El vínculo del neerlandés con el Liverpool finaliza en 2025 y, entrando en su último año de contrato, todo podría llegar a pasar. Desde la renovación para retirarse como red, hasta el hipotético y loco fichaje por el Real Madrid que tanto miedo da a Souness y a toda la afición del Liverpool.

En plena forma y un fichaje ideal a corto plazo

La realidad es que, fichar a un jugador de tanta edad como lo es Van Dijk, iría en contra de la idea principal del Real Madrid, que nunca ofrece contratos largos ni hace esfuerzos por veteranos.

Sin embargo, si algo ha demostrado el neerlandés es que sigue siendo el mejor del mundo. Su capacidad para meterse a cualquier delantero en el bolsillo y hacer infinitamente mejores a sus compañeros lo convierte en el caso excepcional que sí que podría llegar a llamar la atención de Florentino Pérez.

Además, ante la ya conocida salida de Nacho y el dudoso estado físico en que volverá David Alaba, fichar a alguien como Virgil Van Dijk pasa de ser una auténtica locura a una inversión más que interesante para el corto plazo mientras se va forjando la defensa del futuro.

Así pues, en Chamartín ya saben que la llegada de Virgil Van Dijk no es algo que deban considerar imposible, pues ante el desconcertante futuro en Merseyside, no se pueden descartar salidas de tan alto calibre como la del capitán del Liverpool, el cual no está dispuesto a esperar a una reconstrucción a sus 32 años, pues ya sabe que el final su mejor versión podría llegar antes de que los suyos vuelvan a ser competitivos.