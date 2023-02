Sorpresón con Mourinho: João Félix y Enzo Fernández le convencen para dejar tirado a Dybala

El Chelsea ha sido el club protagonista del mercado de fichajes ya que el club inglés ha realizado incorporaciones sumamente mediáticas como las de João Félix, quien ha llegado en calidad de cedido, Enzo Fernández o Mykhaylo Mudryk, dos futbolistas cuyas operaciones han conllevado un gasto de más de 200 ‘kilos’.

Eso sí, no es el único motivo por el que el conjunto londinense está siendo protagonista estos días ya que Stamford Bridge podría presenciar el retorno José Mourinho en un futuro no muy lejano. El laureado entrenador portugués actualmente milita en la filas de la AS Roma, club al que llegó el 4 de mayo de 2021, y, aunque sus prestaciones al frente del conjunto giallorossi están siendo muy buenas (el equipo se encuentra en la tercera posición en la clasificación de la Serie A), no ha escondido su deseo de regresar al Chelsea para vivir su tercera etapa al frente de los blues.

El rotativo GiveMeSport se ha encargado de hacer eco de esta filtración que dará mucho que hablar en los meses restan de campaña. Es cierto que ni mucho menos el puesto de Mourinho en Roma corre peligro y que el técnico tiene a su disposición a jugadores de la talla de Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum o Andrea Belotti, pero las dudas cada vez son mayores con Graham Potter y la posible destitución del técnico inglés ha desatado esta predisposición de ‘The Special One’ por regresar a Londres.

En todo esto también tiene mucho que ver la declaración de intenciones de Todd Boehly en el mercado. El empresario, tras cerrar incorporaciones como las de João Félix o Enzo, ha dejado muy claro que está dispuesto a reunir a algunos de los mejores jugadores del mundo en Stamford Bridge y Mourinho ahora es sabedor de que, si retorna a Londres, la directiva facilitará sus peticiones en este apartado.

Recordemos que, aunque en su segunda etapa el técnico luso no brilló como anteriormente, 'Mou' ha ganado 8 títulos durante sus años al frente del equipo, 3 Premier League, 3 veces campeón de la Copa de LaLiga, la Community Shield y la FA Cup, siendo la Champions League su cuenta pendiente.