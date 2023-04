Su fracaso en Londres ahoga al Atlético y Simeone echa chispas con la decisión final de Todd Boehly

En el pasado mercado de invierno, Joao Félix llegó al Chelsea en calidad de cedido. El conjunto blue estaba muy necesitado de potencia ofensiva y decidió incorporar al luso para revertir la situación. Sin embargo, Joao no ha sido capaz de marcar los goles que se esperaban y según cuenta Daily Mail, en Stamford Bridge empiezan a replantearse la idea de fichar definitivamente al jugador del Atleti.

La salida de Joao Félix del Atlético de Madrid vino provocada por la mala relación existente entre el jugador y Diego Simeone. Es por ello que los colchoneros buscaron la forma de hacer caja con el jugador mediante una renovación y su posterior cesión al Chelsea, donde pese a tener los minutos que pedía, no ha logrado ser el jugador decisivo que se espera que sea.

Los blues son conscientes que Joao es un gran jugador, pero no están dispuestos a pagar una cifra fuera de mercado por un jugador que no ha demostrado ser diferencial. Es por ello por lo que, por ahora, el futuro del jugador portugués vuelve a estar cerca del Atlético de Madrid, algo que no hará ninguna gracia a ninguna de las partes.

Los números justifican perfectamente la decisión del Chelsea, en los 13 partidos que ha jugado con los del oeste de Londres, solamente ha marcado dos goles y no ha repartido ninguna asistencia. Unas cifras muy lejanas a las esperadas para un jugador cuya cotización es cercana a los 100 millones de euros.

Ante la falta de puntería de Joao Félix, Todd Boehly ya ha hecho saber que, pese a ser un jugador de su gusto, no piensa gastar más de 100 millones en el jugador portugués. De este modo, el Atlético de Madrid se verá obligado a negociar una venta adecuada para Joao Félix, que, hasta ahora, ha resultado ser un muy mal negocio para el conjunto colchonero, pues a cada día que pasa su valor baja más y más.