Su infierno es peor que el de Keylor Navas en París y Guardiola ni se inmuta con su adiós al City

Entre los equipos llamados a pelear por la Champions League esta temporada encontramos a un Keylor Navas que está viviendo algo parecido a un infierno en el PSG ya que Luis Enrique está apostando por Gianluigi Donnarumma de forma sistemática a pesar de las dudas originadas por el italiano y, como plan B, el asturiano está valiéndose de Arnau Tenas.

En tal caso, en el entorno del Manchester City hemos presenciado durante el primer tramo de la campaña una dinámica idéntica ya que, con Ederson y Stefan Ortega, el damnificado a lo Keylor Navas ha sido Zack Steffen, tanto que el futbolista estadounidense ya ha oficializado su salida del Etihad Stadium aprovechando el mercado de traspasos invernal.

Si algo ha dejado claro Pep Guardiola desde que llegó al club es que Ederson es el hombre elegido para depositar su confianza y por ello este se ha adueñado de la portería de forma sistemática. Todo ello ha desencadenado que Ortega haya tenido muy pocas oportunidades en las últimas campañas, siendo aún más preocupante la situación del mencionado Steffen, quien ni siquiera ha debutado.

De ahí que en el City no hayan puesto pegas a que el Colorado Rapids de la MLS haya negociado por la vía rápida la llegada del portero de 28 años, quien regresar de esta forma a Estados Unidos para vivir una nueva etapa en la competición principal de su país natal después de fracasar en su paso por el viejo continente donde, además de en las filas del Manchester City, ha militado en el Middlesbrough y, con anterioridad, en el Friburgo, siendo el club alemán el que brindó la oportunidad al portero de dar el salto a Europa.

📢 #Steffen 📢@ManCity have announced that Zach Steffen has completed a permanent transfer to #MLS side @ColoradoRapids.#ManCity. https://t.co/PR1biu78tF